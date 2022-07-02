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Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Valilik ve belediye harekete geçti

02.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunlu hemşire Havva Dizdar, İstanbul’da geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçirerek kafatasının bir bölümünü kaybetti. Olayın duyulmasının ardından talihsiz hemşirenin memleketlileri harekete geçti. Aylardır dayanılmaz ağrılar çeken Dizdar’a Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kafatası ameliyatı yapıldı.

Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Valilik ve belediye harekete geçti

İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Havva Dizdar’a kafatası takıldı. Ameliyatının oldukça başarılı geçtiğini kendini iyi hissettiğini belirten Havva Dizdar, “Yıllardır çektiğim ağrılar nihayet son buldu. Bu zorlu süreçte bana yardımcı olan herkese minnettarım. Ameliyat için gerekli olan yaklaşık 100 bin TL’yi başta hayırseverler olmak üzere, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi’nin desteğiyle tamamladık. Şimdi ameliyattan yeni çıkmış olmama rağmen kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

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HASTANEDE KAFATASI KEMİĞİ KAYBOLDU

Daha önce Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını da hatırlatan Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. Ben AVM ameliyatı için gitmiştim ve beyin ameliyatında çıkartılan kafatası kemiğim hastanede kaybolmuştu. Yine aynı ameliyata bağlı olarak yüz felci geçirdi ve sağ gözümü kapatamıyorum. Şimdi ise en azından hayırseverlerin desteğiyle yapılan ameliyat sonrası kaybolan kafatası kemiğimin yerine titanyum hammaddeli yeni bir kafatası kemiği takıldı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
kafatası kemikleri
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