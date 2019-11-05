HABER

Giresunlu hurdacı çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde atık toplama işiyle uğraşan bir şahıs çöp konteynerinde poşetin içinde bulduğu altınları sahibinin bulunması için polise teslim etti.Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı sırada poşet içerisinde altın buldu.Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti.

Giresunlu hurdacı çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti

Giresun’un Espiye ilçesinde atık toplama işiyle uğraşan bir şahıs çöp konteynerinde poşetin içinde bulduğu altınları sahibinin bulunması için polise teslim etti.
Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı sırada poşet içerisinde altın buldu.Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti. Akdoğan, “Çöpü karıştırırken bir poşet buldum. Poşetin için de altınları görünce şaşırdım. Bulduğum poşetin için de sonradan öğrendiğim yaklaşık 20 bin TL’ye değerindeki altın dolu poşeti Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek teslim ettim" dedi.
Her sabah önceki sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Akdoğan, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Her sabah yaptığım gibi nasibimi ararken böyle bir durumla karşılaştım ve hiç düşünmeden emniyete giderek altınların sahibine ulaşması için teslim ettim. Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır o düşünce ile bunu yaptım” ifadelerini kullandı.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli olduErik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu
10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.