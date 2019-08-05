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Giresunlu karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca olan 2 kişi ölürken, aralarında çiftin 2 çocuğunun da bulunduğu 3 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Doğankent’ten Tirebolu istikametine seyir halinde olan Arif Arpacık’ın kullandığı otomobil, ilçenin Körliman mevkiinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

Giresunlu karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca olan 2 kişi ölürken, aralarında çiftin 2 çocuğunun da bulunduğu 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Doğankent’ten Tirebolu istikametine seyir halinde olan Arif Arpacık’ın kullandığı otomobil, ilçenin Körliman mevkiinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Araç sürücüsü Arif Arpacık, eşi Nurcan Arpacık olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamının yitiren çiftin çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile sürücünün ağabeyi Hüseyin Arpacık ise yaralandı. Yaralılar Tirebolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Giresunlu karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresunlu karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

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