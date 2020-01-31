Giresunlu kuaför İtalya’da Türkiyeyi temsil edecek

Giresunlu saç tasarım uzmanı Dursun Gündem, İtalya’nın Roma kentinde gerçekleştirilecek "Saç Tasarım Dünya Şampiyonası"nda Türkiyeyi temsil edecek.

İtalya’nın Roma kentinde 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek "EuroCup/FIAM Saç Tasarım Dünya Şampiyonası"na katılacak olan Dursun Gündem, çok mutlu olduğunu belirterek Türkiyeyi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Gündem, “Herkesin kategorisi farklı olacak şekilde şu an Türkiye’den EUROCUP-FIAM takımı olarak diğer seçilmiş kuaför arkadaşlarımla tek yürek olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben, bayan ve erkek olarak iki dalda yarışacağım. Tabi Türkiye adına yarışacağım ama Giresunlu olarak da bu grubun içinde olmak çok onur verici. Umarım iyi bir sonuçla ülkemizi temsil ederiz” dedi.

