Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi! Alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti

Giresunspor Başkan Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük ilgi çekti.
Alkolü fazla kaçıran Yamak, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçti.
Yarı çıplak halde dans gösterisi yapan Yamak, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi.
Aynı masada bulunan Yamak'ın arkadaşları da başkanın dans performansına eşlik etti.
Cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
TFF 1. Lig'de son sırada bulunan takımın başkanının bu görüntülerine büyük tepki geldi.