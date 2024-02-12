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  4. Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi! Alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi! Alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyada paylaşılan ilginç dans gösterisi dikkat çekti. Alkolü fazla kaçıran Yamak'ın, kucağında şişeyle yarı çıplak dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi! Alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti

Giresunspor Başkan Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük ilgi çekti.

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BAŞKAN KENDİNDEN GEÇTİ

Alkolü fazla kaçıran Yamak, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçti.

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YARI ÇIPLAK DANS ETTİ

Yarı çıplak halde dans gösterisi yapan Yamak, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi.

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ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Aynı masada bulunan Yamak'ın arkadaşları da başkanın dans performansına eşlik etti.

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GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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TAKIMI SON SIRADA

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan takımın başkanının bu görüntülerine büyük tepki geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Nahid Ramazan Yamak
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