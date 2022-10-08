SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

08.10.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in öğrencileri konuk olacakları Çotanak Stadyumu'ndan galip ayrılmayı hedefliyor. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. "Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Maç, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler aarama motorlarında "Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çotanak Stadyumunda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğıurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Bitexen Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç AnlatımıBitexen Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Yaşar Kemal Uğurlu

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antep'te puanlar paylaşıldı, lider değişti!Antep'te puanlar paylaşıldı, lider değişti!
Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Giresunspor beşiktaş spor besikta maçı yayınlanacak süper li hakemlik maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Kredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenleme

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin''

Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.