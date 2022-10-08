Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, kaç yaşında?

Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 8 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak heyecan dolu karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, hangi takımlı? Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun biyografisi...

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Kemal Uğurlu, Ankaralı ve 41 yaşındadır.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

