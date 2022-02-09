HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Giresunspor futbolcusu Sankhare: "Kendimi hiç güvende hissetmiyorum"

Giresunspor futbolcusu Sankhare: "Kendimi hiç güvende hissetmiyorum"

09.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor futbolcusu Sankhare: "Kendimi hiç güvende hissetmiyorum"

PARİS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da forma giyen Younousse Sankhare, kulüp başkanı Hakan Karaahmet tarafından tehdit edildiğini ve kendisini hiç güvende hissetmediğini iddia etti.

Giresunspor'un Ağustos 2021'de kadrosuna kattığı Younousse Sankhare, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, bir haftalık hazırlığının ardından Giresunspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada, bir oyuncunun kırmızı kart görmesi sonrası takımın 10 kişi kalması nedeniyle teknik direktör Hakan Keleş'in kendisini oyundan aldığını belirtti.

Keleş'in bu konuda kendisine hiçbir açıklama yapmadığını aktaran Senegalli futbolcu, "Kulüp sözleşmeyi imzalamam için her şeyi yapmasına rağmen teknik direktörün bana güvenmediğini fark ettim. Beni dışlamaya başladılar. Bu kötü durum karşısında sabrettim. Sonra sorularıma cevap vermeden her şey için para cezası kesmeye başladılar. Sakinliğimi yine korudum. Sonra maaşımı düşürmemi istediler." ifadelerini kullandı.

Younousse Sankhare, kulübün sportif direktörüne maaşının düşürülmesinin söz konusu olamayacağını ilettiğini kaydetti.

Orta saha oyuncusu, kulübe bilgi vermesine rağmen hastalığı nedeniyle fizik terapi tedavisine gidemediği için bir aylık maaşı tutarında para cezasına çarptırıldığını iddia etti.

L'Equipe gazetesinin haberinde paylaşılan videoda, Younousse Sankhare, "Telefonumu araçta şarj ediyorum çünkü evimde elektrikler ve internet kesildi. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum." dedi.

Evinde elektriklerin kesildiğini videoda gösteren Sankhare, "Sportif direktör, evi ve aracı (kulübe) teslim etmemi istedi. Mümkün olan tüm baskı yollarını kullanmaya çalışıyorlar. Pazartesi günü kulüp başkanı (Hakan Karaahmet) bana açıkça tehditler savurdu. Bana, 'Uzun süredir taraftarları tutuyorum, başına bir şey gelirse benim sorunum olmaz.' dedi. (Başkanı) Yumuşatmaya çalıştım ama telefonu yüzüme kapattı." ifadelerini kullandı.

Sankhare, ilk kez bir kulüple böyle bir sorun yaşadığını dile getirdi.

Sankhare'nin menajeri Ghali Bouzfour, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yöneticilerin futbolcuyu bir an önce sahada görmek istediğini belirtti.

Bu durumun çok zor olduğunu ifade eden Bouzfour, "Savaşa girmek istiyorsanız savaşırız. Bizim elimizdeki tek silahlar FIFA'nın kuralları. (Kulüp) Younousse hiç yokmuş gibi davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sankhare'nin avukatı Said Harir de kulübün futbolcuyla yollarını ayırmak ve maaşını ödememek istediğini öne sürerek, tehdit iddiaları nedeniyle müvekkiline kamuya açık alanlarda bulunmasını tavsiye ettiğini ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ile de irtibata geçtiklerini belirtti.

Giresunspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, futbolcusu Younousse Sankhare ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıtKılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt
Kaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldiKaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor

En Çok Okunan Haberler

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.