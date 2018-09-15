Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Afjet Afyonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Rakibin tek pozisyonunun olduğu maçta yenilmek bizi üzdü." dedi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afjet Afyonspor maçında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Rakip karşısında üstün oynadıklarını belirten Kazancıoğlu, "Topu rakip sahaya sürekli taşıdık ancak sonuca gidemedik. Birçok gol pozisyonu oldu ancak top kaleye girmedi. Bir gol atsak belki maç çok farklı yerlere gidecekti. Sonra kalemizde penaltıdan bir gol gördük. Rakibin tek pozisyonunun olduğu maçta yenilmek bizi üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda sakatlıklar nedeniyle eksik futbolcular bulunmasının da sonuca etkisinin olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, "Yeni kurulan bir takımız, birçok eksikle sahaya çıktık. Çok fazla değişiklik olduğunda oyuncuların alışması zaman alabiliyor. İnşallah eksiklerimizi tamamlayıp önümüzdeki maçlara daha iyi, daha güçlü çıkacağız." diye konuştu.

