GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde Giresun'umuza tam 18 milyar liralık iş yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızca da yaptığımız yatırımın bedeli 2 milyar 830 milyon lira." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Kurum, Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'ni, daha sonra ise Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek, il değerlendirme toplantısına kaldı. Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi. Bu ziyaretlerde şehirlerin alt yapı, üst yapı, kentsel dönüşüm, millet bahçelerini, şehirdeki tüm yaşamı ilgilendiren konuları valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle istişare ettiklerini dile getiren Kurum, almış oldukları kararlar çerçevesinde şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmek adına projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Kurum, bu noktada Karadeniz'in en güzel, bölgenin turizm açısından, istihdam açısından en önemli şehirlerinden biri olan Giresun'u ziyaret ettiklerini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda Giresun'a yatırım yapmak ve bu projeleri konuşmak üzere geldik. Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde Giresun'umuza tam 18 milyar liralık iş yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızca da yaptığımız yatırımın bedeli 2 milyar 830 milyon lira. Bugün konuştuğumuz konuları da eklediğimizde Giresun halkı için, Giresun için, Giresunlu vatandaşlarımız için buradaki yaşam kalitesini artıracak çok önemli kararları aldık." AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek olacaklarını bildiren Kurum, hızlı bir şekilde bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Kurum, Giresun için aldıkları kararlara işaret ederek, "Giresun Kalemizin çevresinde yaklaşık 3,6 hektarlık, yani 36 bin metrekarelik alanda bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Bu alanda tarihi binalarımızı gün yüzüne çıkaracak, kalemizi gün yüzüne çıkaracak, atalarımızın bize bıraktığı tarihi eseri gün yüzüne çıkaracak bir kentsel yenileme projesi başlatıyoruz." diye konuştu.

Giresun'da inşaatı devam eden 20 bin 28 seyirci kapasiteli UEFA standartlarına uygun Çotanak Stadı'nda son aşamaya gelindiğini ifade eden Kurum, eylül ve ekim ayı itibarıyla tesliminin yapılacağını aktardı. Kurum, mevcut Giresun Atatürk Stadı'nın millet bahçesine çevrileceğini anımsatarak, şöyle devam etti: "40 bin metrekarelik alanda içerisinde millet kıraathanelerinin olduğu, kültür merkezlerinin olduğu, gençlerin, çocukların vakit geçireceği, ders çalışacakları, geleceğe daha umutlu bakacakları, spor yapabilecekleri alanlar yer olacak. İnşallah yıl sonu da millet bahçemize başlamak suretiyle en kısa zamanda Giresun'a 40 bin metrekarelik çok önemli alanı millet bahçesi olarak kazandırmış olacağız." Giresun'da çöp depolama sorunun sürdüğüne dikkati çeken Murat Kurum, "Hem sahildeki eski alanın olduğu yer, hem mevcut Çavuşlu beldesindeki depolama sahasının olduğu alanda çöple ilgili, hem mevcut sahada ve yeni dökülen sahada da vatandaşlarımızın kokudan ve görüntü kirliliğinden şikayetleri var." dedi.

Kurum, bu iki alanın da bertarafını ve rehabilitasyonunu istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Çavuşlu'daki alana ilişkin ilk önce bu alanın bertaraf edilmesi ve buradaki içme suyunun yeniden keson kuyularının açılması suretiyle vatandaşlarımızın içme suyuna ilişkin problemlerini İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla çözeceğiz. Akabinde zaten dolmak üzere olan bu sahaya ilişkin de yeni bir çözüm için bakanlığımız genel müdürlüğümüze talimat verdik, belediyemiz, özel idaremizle birlikte inşallah 1 Nisan sabahı Aytekin Başkanımızla birlikte bu köklü bir çözümü sunmak için çalışacağız. Belki de sadece Giresun'a ilişkin de önemli bir adamı atacağız." Bakan Kurum, "Enerji üreteceğimiz, artık atıklarımızı kaynağında ayrıştıracağımız, 21. yüzyılın Türkiye'sine, Giresun'a uygun bir bertaraf tesisini Giresun'umuzda yapmak istiyoruz." ifadesini kullanarak, "Buna ilişkin de bakanlığımız çalışmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunu halletmiş olacağız ve mevcuttaki, Çavuşlu'daki katı atık bertaraf tesisinin rehabilitasyonuna bu anlamda başlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.