Giresun'un 2 bin 200 rakımlı geçidi beyaza büründü

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Dereli ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, bölgede etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Dereli ilçesinde bulunan ve Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısının sağlandığı Eğribel Geçidi bölgesinde kar yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle 2 bin 200 rakımlı bölgede yağan karda geçit, beyaza büründü. Karayolları 104'üncü Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin kar nedeniyle bölgede dikkatli olması gerektiğini belirtti.

