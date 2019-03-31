Giresun'un Çanakçı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sezer Kadakal kazandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sezer Kadakal kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sezer Kadakal 569, Saadet Partisi adayı Tuncay Kasım 545, MHP adayı İsmet Öncü 93 oy aldı.
-Kadakal'ın özgeçmişi-
Canakçı'da doğan Kadakal, ilköğrenimini ilçede, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamladı.
2009 yılından bu yana İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Subesi Şefliği görevini yürüten Kadakal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yer aldı.
Kadakal, evli ve üç çocuk babası.
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