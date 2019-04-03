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Giresun’un ilk yabancı misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Fransa’dan karavanları ile dünya turuna çıkan iki Fransız aile Giresun’da bu yılın ilk yabancı misafiri oldular.

Giresun’un ilk yabancı misafirleri

Fransa’dan karavanları ile dünya turuna çıkan iki Fransız aile Giresun’da bu yılın ilk yabancı misafiri oldular. Fransız aileler, içerisinde Millet Kıraathanesi, sosyal alanlar ve yeşil alanlar bulunan Botanik Park’ta karavanlarıyla konakladı.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Botanik Park alanı üzerinde planlamalar dahilinde karavan kampçıları için de uygun noktalar oluşturulduğunu hatırlattı. Botanik Park’ın karavan kampçıların ilkini ağırladığını dile getiren Uzuner, "Bu turistler Giresun Kalesi, Zeytinlik Semti ve şehir içerisinde yürüyerek gidilebilecek alanları ziyaret ederek hem Giresun’u gezdiler, hem de şehri daha yakından tanıma imkanına kavuştular" dedi.
Uzuner, Giresun’da konaklayan ziyaretçiler için kent genelinde bir çok gezilebilecek yer olduğunu ifade ederek "Bugün Fransa’dan gelen turistler Kulakkaya Yaylası, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl noktalarını gezerek yollarına devam edecekler. Bu turistler Azerbaycan, İran ve Moğolistan’a kadar gidecekler, bu da Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun’a önem kattığının bir göstergesi. Uluslararası bir yolun üzerindeyiz, hava yolu ve kara yolu ile bağlantımız çok güçlü, bunu da turizmle değerlendirmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Yapılacak çalışmalarla dünya karavan ve çadır kamp alanı haritasına Giresun’da düzenlenmiş noktaları sokarak bin karavan ve 5 bin çadırcıyı 2019-2020 yıllarında misafir etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Fransa’dan karavanlarıyla dünya turuna çıkarak ailesiyle Giresun’da konaklayan turist Caroline Cottıneau ise kentin havasına ve insanların sıcaklığına hayran kaldıklarını belirterek, "Antalya ve Pamukkale’ye de uğradık. Türkiye’nin kıyılarını dolaşarak ilerliyoruz. Karadeniz’de bir tarafınız dağlar yeşil, bir tarafınız da deniz. Giresun’da da konaklama olarak da Botanik Parkı seçtik. Buradaki İl Özel İdaresi yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Giresun’un ilk yabancı misafirleri

Giresun’un ilk yabancı misafirleri

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