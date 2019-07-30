HABER

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde yöre halkı tarafından "Giresun’un Peri Bacaları" olarak adlandırılan Kızılkaya görenleri şaşırtıyor.İlçenin Soğukpınar Belde Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilginç kaya oluşumlarıyla ABD’nin Arizona Vadisi’ni ve Peri Bacalarını anımsatan Kızılkaya’nın turizme kazandırılması bekleniyor.Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, “Yöre halkımız tarafından “Giresun’un Peri Bacaları” bilinen Kızılkaya aynı zamanda ABD’nin Arizona Vadisi’ni de anımsatmaktadır.

Giresun’un Espiye ilçesinde yöre halkı tarafından "Giresun’un Peri Bacaları" olarak adlandırılan Kızılkaya görenleri şaşırtıyor.
İlçenin Soğukpınar Belde Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilginç kaya oluşumlarıyla ABD’nin Arizona Vadisi’ni ve Peri Bacalarını anımsatan Kızılkaya’nın turizme kazandırılması bekleniyor.
Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, “Yöre halkımız tarafından “Giresun’un Peri Bacaları” bilinen Kızılkaya aynı zamanda ABD’nin Arizona Vadisi’ni de anımsatmaktadır. Burada çok ilginç kaya oluşumları içerisinde delikli kayalar, mağaralar yer almaktadır. Bununla birlikte bitki örtüsü ve manzarasıyla tam bir doğa harikası yerdir. Beldemizde ve yörede bulunan ve görenlerin peri bacalarına benzettiği Kızılkaya’da küçük ve büyük olmak üzere bir çok ilginç kaya bulunuyor.”
Turizm İl Müdürlüğü’ne çağrı
Kızılkaya kayalıklarının görsel güzelliği yanında bilinmeyen bir tarihe de ev sahipliği yaptığını belirten Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Eyice, “Beldemizin zirvesinde bulunan ve farklı oluşumuyla herkesin dikkatini çeken kayalar üzerine yapılmış kalıntılar geçmiş bir tarihe de ev sahipliği yaptığından şüphemiz yok. Yetkililerin inceleme yapması halinde önemli bir tarihin izleri olabilir. Bu nedenle büyüklerimizden, yetkililer bu bölgede araştırma yapmalarını istiyoruz. Ayrıca buranın turizme kazandırılması adına Turizm Tabiat Parkı’na dönüştürülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor

Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.