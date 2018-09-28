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Giresun'un yöresel lezzetleri görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:12 | Son Güncelleme

Giresun Lezzetleri Şenliği'nde un, yumurta ve tereyağı kullanılarak yapılan 16 metrekarelik Giresun yağlısından bin kişi tattı

GİRESUN (AA) - Giresun'a özgü yöresel tatların sergilendiği Giresun Lezzetleri Şenliği başladı.

Vejeteryan mutfağıyla ön plana çıkan kentin 101 çeşit yemeği, Gemilerçekeği mevkisindeki Botanik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Şenlikte karalahana çorbası ve sarması, galdirik kavurması, bezelye kızartması, taflan diblesi, karalahana çiçeği kavurması, kiraz kavurması, pezik mıhlaması, pezik dilblesi, mısır ekmeği, Giresun simidi, fındıklı çiğ köfte ve fındıklı burma tatlısı gibi çok sayıda yöresel yemekler yer aldı.

Şenliğin en dikkat çekici lezzeti ise 75 kilogram un, 50 kilogram tereyağı ve bin 500 yumurta kullanılarak yapılan 16 metrekarelik Giresun yağlısı oldu. Ziyaretçilerin yapılışını ilgiyle izlediği yöresel yiyeceği bin kişi tattı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, etkinlikte yaptığı konuşmada, Giresun'u daha fazla tanıtmak ve dünyaya açılmak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Turizm pastasından alınacak payın tanıtımla birebir orantılı olması gerektiğine işaret eden Sarıfakıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda kültürel değerlerimizin özellikle tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması noktasında bu üç günlük şenlik katkı sunacak. Şenlik inşallah önümüzdeki yıl ve yıllarda belediyemizin de katkılarıyla uluslararası bir kimlik de taşıyacak ve biz ismimizi bütün dünyaya Allah'ın izniyle duyuracağız."

Belediye Başkanı Kerim Aksu da kentin vejetaryen mutfakta 180'in üzerinde yiyeceği olduğuna dikkati çekerek, "Bizim de Avrupa Birliği ile ilgili bir projemiz vardı. Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye'yle ilgili. Vejeteryan mutfak çalışmamız var. Sonuçlarını yavaş yavaş alıyoruz." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de kentin denizi, doğası ve yaylalarıyla hem tarihi geçmişi hem de zengin bir kültürü olduğuna işaret ederek, şehirlerin marka değerlerini yükseltmek için yemeklerinin de tanıtılması gerektiğini söyledi.

Şenlik kapsamında TRT Saz Sanatçıları eşliğinde Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türk Halk Müziği Konseri de verilecek.

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