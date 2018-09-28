Giresun'un yöresel lezzetleri görücüye çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'a özgü yöresel tatların sergilendiği Giresun Lezzetleri Şenliği başladı.

Vejeteryan mutfağıyla ön plana çıkan kentin 101 çeşit yemeği, Gemilerçekeği mevkisindeki Botanik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Şenlikte karalahana çorbası ve sarması, galdirik kavurması, bezelye kızartması, taflan diblesi, karalahana çiçeği kavurması, kiraz kavurması, pezik mıhlaması, pezik dilblesi, mısır ekmeği, Giresun simidi, fındıklı çiğ köfte ve fındıklı burma tatlısı gibi çok sayıda yöresel yemekler yer aldı.

Şenliğin en dikkat çekici lezzeti ise 75 kilogram un, 50 kilogram tereyağı ve bin 500 yumurta kullanılarak yapılan 16 metrekarelik Giresun yağlısı oldu. Ziyaretçilerin yapılışını ilgiyle izlediği yöresel yiyeceği bin kişi tattı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, etkinlikte yaptığı konuşmada, Giresun'u daha fazla tanıtmak ve dünyaya açılmak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Turizm pastasından alınacak payın tanıtımla birebir orantılı olması gerektiğine işaret eden Sarıfakıoğulları, şu değerlendirmede bulundu: