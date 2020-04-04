HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giriş çıkışlar kapandı! Binlerce aracın kullandığı yol boş kaldı

Giriş çıkışlar kapandı! Binlerce aracın kullandığı yol boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Her gün binlerce aracın geçtiği İzmir-İstanbul kara yolu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 şehre giriş çıkışların kapatılması sonrası boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Bu kapsamda Manisa’da da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında istisnai durumu olanların haricindeki araçların kente giriş-çıkışına izin vermedi.

BELGELERİ OLMAYANLAR GERİ DÖNDÜ

İzmir-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan Manisa’da, Süreyya Tabiat Parkı Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, durdukları araçlardan ikametgah, izin belgesi, çalışma durumu, fatura gibi belgeleri gösteremeyenleri geldikleri yönlere geri gönderdi. Polis ekipleri, ayrıca sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske ve eldiven takmayanları da uyardı.

Sürücüler, uygulanan tedbirlerin yerinde ve olumlu bulduklarının altını çizerek, e-devlet üzerinden istisnai durumlarını belirtebilecek işlemleri rahatlıkla gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde zorunlu durumlarda geçiş yapabildiklerini ifade ettiler.

YOL BOŞ KALDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının gönderdiği yeni tedbirler sonrası, her gün binlerce aracın kullandığı İzmir-İstanbul kara yolunun Manisa’yı İzmir’e bağlayan bölümünde araç trafiği yok denecek kadar azaldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Odatv çalışanlarının yargılandığı davada yeni gelişme! Odatv çalışanlarının yargılandığı davada yeni gelişme!
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi
1/
Anahtar Kelimeler:
İzmir-İstanbul kara yolu koronavirüs İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Odatv çalışanlarının yargılandığı davada yeni gelişme!

Odatv çalışanlarının yargılandığı davada yeni gelişme!

İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriliyor

İBB'den koronavirüs kararı! Uygulama yaygınlaştırılıyor

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı! Tarih de verdi

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı! Tarih de verdi

Koronavirüs denetimlerinde 'pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü! Hepsi bir araçtan çıktı

Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar! Yazışmalar 'pes' dedirtti

Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.