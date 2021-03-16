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Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda asayiş denetimi

16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda asayiş denetimi

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda bölgenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Polisin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: DHA


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