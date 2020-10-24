Giriş seviyesi bu ürünle seviye atladı

Oppo Reno 4 Lite’ın mat siyah ve metalik beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Bize test için metalik beyaz rengi geldi ve gerçekten çok hoş görünüyor. Işık altında güzel bir görünüme sahip olan telefon, aynı zamanda fazla parmak izi de tutmuyor.

Yanlardan yumuşatılmış ve arka tarafta kameraları biraz çıkıntılı tasarlanmış cihaz, 7.48mm kalınlıkta ve 164 gram ağırlıkta. Pek çok cihaza kıyasla Oppo’nun bu modelinin gayet ince ve hafif olduğunu söyleyebiliriz, ki firmanın bu tarafta başka çözümleri de bulunuyor.

Ürün, tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor ve uzun süreli deneyimlerde de can sıkmıyor.

Bu arada, kutudan koruyucu şeffaf kılık ve 3.5mm kulaklık çıktığını da belirtelim. Kılıf sayesinde daha sağlam bir deneyim elde edebilir, kulaklık sayesinde de hem müzik dinleyebilir hem de aramalarınızı cevaplayabilirsiniz.

6.43 inç Super Amoled ekran



Reno 4 Lite’ın ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 409ppi değerde. Yüzde 90’ın üzerinde ekran çerçeve oranı bulunan telefon, bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek için ideal. Ürünün hem iç hem de dış mekân kullanımlarına uygun bir netlik sunduğunu belirtelim. Parlaklık düzeyi de yeterli. Ayrıca düşük ışık koşullarında, gözlerinizi yormadan kullanabilmeniz için göz konforu modu da bulunuyor.