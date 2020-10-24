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Giriş seviyesi bu ürünle seviye atladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Oppo Reno 4 Lite, Reno 4 ailesinin giriş seviyesi üyesi olarak gösterilebilir. İlk etapta ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken ürün, güncel Android deneyimi arayanlar için ideal bir çözüm.

Giriş seviyesi bu ürünle seviye atladı

Oppo Reno 4 Lite’ın mat siyah ve metalik beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Bize test için metalik beyaz rengi geldi ve gerçekten çok hoş görünüyor. Işık altında güzel bir görünüme sahip olan telefon, aynı zamanda fazla parmak izi de tutmuyor.

Yanlardan yumuşatılmış ve arka tarafta kameraları biraz çıkıntılı tasarlanmış cihaz, 7.48mm kalınlıkta ve 164 gram ağırlıkta. Pek çok cihaza kıyasla Oppo’nun bu modelinin gayet ince ve hafif olduğunu söyleyebiliriz, ki firmanın bu tarafta başka çözümleri de bulunuyor.

Ürün, tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor ve uzun süreli deneyimlerde de can sıkmıyor.

Bu arada, kutudan koruyucu şeffaf kılık ve 3.5mm kulaklık çıktığını da belirtelim. Kılıf sayesinde daha sağlam bir deneyim elde edebilir, kulaklık sayesinde de hem müzik dinleyebilir hem de aramalarınızı cevaplayabilirsiniz.

6.43 inç Super Amoled ekran

Reno 4 Lite’ın ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 409ppi değerde. Yüzde 90’ın üzerinde ekran çerçeve oranı bulunan telefon, bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek için ideal. Ürünün hem iç hem de dış mekân kullanımlarına uygun bir netlik sunduğunu belirtelim. Parlaklık düzeyi de yeterli. Ayrıca düşük ışık koşullarında, gözlerinizi yormadan kullanabilmeniz için göz konforu modu da bulunuyor.

Oppo Reno 4 Lite, MediaTek Helio P95 çipsetine sahip. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB dahili depolama değerleri var. Bu veriler, ortalama bir kullanıcı için isteklerinin hemen hepsini karşılayabilecek nitelikte. Tabii istenirse microSD kart da takılabiliyor.

Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun akıcı ve kullanışlı bir arayüzü var. İstediğiniz oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Hatta PUBG ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunları dahi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Uzun süreli oyun deneyimleri sonucunda ciddi ısınmaların yaşanmadığını da belirtelim.

6 kamera

Ürünün arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemine yer verilmiş: 48+8+2+2MP. 48MP ana kameramız, f1.7 açıklık değerine sahip ve hem iyi ışıklı ortamlarda, hem de gece çekimlerinde güzel sonuçlar verebiliyor.

8MP ultra geniş açılı kamera ile kalabalık çekimler ve manzara çekimleri yapabiliyoruz. Tamamlayıcı diğer kameralar sayesinde de bokeh efektli görseller ve efektli çekimler yapabiliyoruz.

Ürünün arka kamerası 30FPS’de 4K çekime, hızlı çekime ve ağır çekime de destek veriyor. Ek olarak, hareketli çekimlerde sarsıntı miktarını önemli ölçüde azaltan elektronik görüntü sabitleme sistemi de mevcut.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 16+2MP kamera ikilisini görüyoruz. Aslında 2MP kamera, derinlik sensörü olarak görev yapıyor ve ortaya güzel selfie’lerin çıkmasını sağlıyor. Tabii efektli çekimler ön kamerada da bulunuyor ve bu kamera, görüntülü görüşmeler için de ideal performans sunabiliyor.

Bluetooth 5.1

Oppo Reno 4 Lite, 4000mAh pile sahip. Bu pil, 18w hızlı şarj desteği de sunuyor ve tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarıyorsunuz. Eğer video ve oyun tarafına yoğunlaşmazsanız, tek şarj ile ikinci günü de görmek mümkün. Tabii güç tasarruf modu sayesinde daha az özellik ama daha uzun süreli kullanım seçeneğiniz de var.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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