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Giriş seviyesi OnePlus Billie 1 ve Billie 2 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kısa süre önce orta segmente hitap eden ilk modelini satışa sunan OnePlus, şimdi de giriş segmentindeki modelleri Billie 1 ve Billie 2 için nabız yokluyor.

Giriş seviyesi OnePlus Billie 1 ve Billie 2 geliyor

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus şimdiye kadar üst segmente hitap eden modeller geliştiriyordu. Lakin geçtiğimiz günlerde Çinli şirket orta segmentteki ilk modeli olan Nord’u satışa sunmuştu. 5G desteği ve orta segment olmasına karşın pek çok premium özelliğe sahip olan Nord, doğal olarak rakiplerine nazaran biraz daha pahalıydı.

ONEPLUS BİLLİE 1 VE BİLLİE 2 YOLDA

OnePlus ilk orta segment modelinin ardından şimdi de giriş sınıfına hitap eden yeni modeller için kolları sıvadı. Sızdırılan bilgilere göre Çinli şirket Billie 1 ve Billie 2 isimli modeller için geri sayıma geçmiş durumda.

NORD'A BENZEYECEKLER AMA...

OnePlus’ın giriş seviyesindeki modelleri tasarım olarak Nord’a benzeyecek. Fakat daha düşük bir Qualcomm yongası kullanacaklar. Ayrıca Nord modelinde yer alan üst seviye özelliklerde Billie modellerinde yer almayacak.

PEKİ YA FİYATLARI?

Sızdırılan raporlara göre OnePlus Billie 1 ve Billie 2 199 euro ile 299 euro gibi fiyatlarla satışa çıkacak. Elbette bunlar şimdilik sızdırılan ilk fiyatlar. Dolayısıyla OnePlus bu telefonları tanıttığında fiyatlar nasıl olur daha net göreceğiz.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Halihazırda OnePlus ülkemizde kurumsal olarak hizmet vermiyor.

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