Giriş seviyesine geldiler: Samsung Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung Galaxy S21 için hazırlıklara başladı deniliyor. Fakat Güney Koreli firma, sadece amiral gemisi akıllı telefonlar üretmiyor. Hem giriş, hem orta hem de üst seviyeye akıllı telefonlar üreten Samsung şimdi ise giriş seviyesine uygun iki yeni model ile karşımıza çıktı; Samsung Galaxy A12 ve Samsung Galaxy A02s.

SAMSUNG GALAXY A12 ÖZELLİKLERİ

Galaxy A12 ile başlayalım. Galaxy A12 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde TFT bir ekran ile geliyor. V şeklinde bir çentiği bulunan telefon 8 MP'lik ön kameraya sahip. Telefon gücünü ise MediaTek Helio P35 işlemcisinden alıyor. 3 GB / 4 GB / 6 GB RAM ve 32 GB / 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bu işlemciye destek oluyor. Galaxy A12 bünyesinde 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pil bulunduruyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan tarafında. Galaxy A12'nin arka tarafındaki kamera kurulumunda ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

GALAXY A02S ÖZELLİKLERİ

Galaxy A02s özellikleri ile Galaxy A12'ye birçok açıdan benziyor. Örneğin telefonun ekran boyutu ve çözünürlüğü Galaxy A12 ile aynı. Fakat teknik tarafta işler biraz değişiyor. Snapdragon 450 işlemcisinden güç alan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pili bulunan Galaxy A02s, arka tarafında 13 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera bulunduruyor.

SAMSUNG GALAXY A12 VE GALAXY A02S FİYATLARI

Galaxy A12 fiyatı 179 eurodan başlıyor. Galaxy A02s fiyatı ise 150 euro olarak aktarılmış durumda. Her iki telefon 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa çıkacak. Cihazların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

