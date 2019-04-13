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Girişimci kadın kebapçıdan türkü gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta girişimci kadın kebapçı tarafından düzenlenen organizasyonla vatandaşlar türkü gecesinde buluştu.Kahramanmaraş’ta, girişimcilik desteği sayesinde lokanta açan Nazan Gözükara, iş yerinde ‘Maraş türkü gecesi’ düzenledi.

Girişimci kadın kebapçıdan türkü gecesi

Kahramanmaraş’ta girişimci kadın kebapçı tarafından düzenlenen organizasyonla vatandaşlar türkü gecesinde buluştu.
Kahramanmaraş’ta, girişimcilik desteği sayesinde lokanta açan Nazan Gözükara, iş yerinde ‘Maraş türkü gecesi’ düzenledi. İş yerine gelen konuklar, birbirinden farklı Maraş yemeklerini tatma imkanı bulurken, katılımcılar yöresel kıyafetler giyen sanatçıların seslendirdiği türkülerle eğlendi.
Kendi işini kurmak isteyen ve ayakları üzerinde durmak isteyen kadınların her işi yapabileceğini söyleyen 3 çocuk annesi Gözükara, amaçlarının Kahramanmaraş’ın kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.
Gözükara, "Kendi kültürümüze özgü, gerek yemek adabıyla gerekse müzik kültürüyle Gaziantep’ten, Şanlıurfa’dan ve Adıyaman’dan farkımızı ortaya koyarak bizim de kendimize özgü bir gecemiz olsun diye bir proje başlattık. Kendi yerel ve isim yapmış sanatçılarımızdan oluşan bir grup kurduk ve Maraş türkü gecesini düzenliyoruz. Ben bir bayan olarak hemcinslerime örnek teşkil etme adına bu işe kalkıştım ve kebapçı iş yerimi açtım. İşimin zorlukları da var, güzel ve kolay yanları da var. Destekleyen insanlar oldu, gerek KOSGEB ve mikro kredi alanlarında çalışmalarım da oldu. Bu alanlarda projelerim geçti ve desteklerimi aldım. O yüzden ayakları üzerinde durmak isteyen bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Muhakkak faydalansınlar ve kendileri de işin bir tarafından üretmeye başlasınlar" dedi.

Girişimci kadın kebapçıdan türkü gecesi

Girişimci kadın kebapçıdan türkü gecesi

Girişimci kadın kebapçıdan türkü gecesi

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