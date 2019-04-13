Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik yarışmalarından biri olan "University4Society" kapsamında günlük hayatta karşılaşılan sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilmek amacıyla 48 saat boyunca uykusuz kalarak fikir üretmek için yarışıyor.

Çankaya Üniversitesinde Startup, Organization and Network Topluluğunca dün başlatılan University4Society, toplumun günlük hayatında karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilmek amacıyla, bu sorunlara çözüm olabilecek fikirleri olan, farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen yazılımcı, tasarımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren 48 saatlik bir iş fikri hızlandırma maratonu olarak adlandırılıyor.

Etkinliğin dün başlayan ve bugün de devam eden yarı finalinde Çankaya Üniversitesi öğrencileri 48 saat süresince uykusuz kalarak fikir geliştirmek için yarışıyor. Türkiye genelindeki üniversitelerde eş zamanlı olarak düzenlenen ve üçüncü yılını geride bırakan University4Society, Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyor.