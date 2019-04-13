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Girişimci yetiştiren yarışma "University4Society" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik yarışmalarından biri olan "University4Society" kapsamında günlük hayatta karşılaşılan sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilmek amacıyla yarışıyor - Türkiye genelinde yarışmaya katılan 40 üniversiteden biri olan Çankaya Üniversitesindeki öğrencilerin kurduğu takımlar, 48 saat boyunca uykusuz kalarak girişimci fikirlerini geliştiriyor - Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe kalan ekipler 6 aylık hızlandırma programına dahil edilip final ayağında ter dökecek

Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik yarışmalarından biri olan "University4Society" kapsamında günlük hayatta karşılaşılan sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilmek amacıyla 48 saat boyunca uykusuz kalarak fikir üretmek için yarışıyor.

Çankaya Üniversitesinde Startup, Organization and Network Topluluğunca dün başlatılan University4Society, toplumun günlük hayatında karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilmek amacıyla, bu sorunlara çözüm olabilecek fikirleri olan, farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen yazılımcı, tasarımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren 48 saatlik bir iş fikri hızlandırma maratonu olarak adlandırılıyor.

Etkinliğin dün başlayan ve bugün de devam eden yarı finalinde Çankaya Üniversitesi öğrencileri 48 saat süresince uykusuz kalarak fikir geliştirmek için yarışıyor. Türkiye genelindeki üniversitelerde eş zamanlı olarak düzenlenen ve üçüncü yılını geride bırakan University4Society, Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Yarışmanın yarı final ayağında üniversite öğrencilerine 48 saatlik süreçte özellikle proje geliştirme ve sunum yapma üzerine eğitimler de veriliyor. Öğrenciler ayrıca sektörün önde gelen isimlerinden mentorluk desteği alma imkanını yakalıyor.

Çankaya Üniversitesinin konferans salonunda kendilerine ayrılan bir alanda programın akademik koordinatörü Doç. Dr. İrge Şener ve mentorlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yarın da kurdukları ekiplerle jüri önünde sunumlarını gerçekleştirecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe kalan ekipler yaklaşık 6 ay süren bir hızlandırma programına dahil edilip final ayağında yarışacak.

- "Yarışma şu an 40 üniversiteye yayıldı"

University4Society'nin kampüs temsilcisi, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan İlayda Bahadıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finalde her üniversiteden çıkan ilk üç ekibin büyük finalde yarışacağını dile getirdi.

Yarışma kapsamında öğrencilerin gündelik sorun alanlarını kendileri seçip buna inovatif ve teknolojik çözümler bulduklarını belirten Bahadıroğlu, buradaki ekiplerin üzerinde çalıştıkları konular arasında restoran aplikasyonu, sosyal sorumluluk kazandırmaya yönelik oyun uygulaması, metal teneke kutularda su tasarımının bulunduğunu kaydetti.

Yarışmanın final ayağının genellikle eylül-ekim aylarında yapıldığını aktaran Bahadıroğlu, geçen yıl yarışmayı kazanan ekibin Silikon Vadisi'nde iki ay fikirlerini geliştirme imkanı yakaladığını, bu yılki büyük ödülün de sürpriz olduğunu vurguladı.

Bahadıroğlu, "Bu ODTÜ'den çıkan bir yarışma, üç yıl önce başladı ve şu an 40 üniversiteye kadar yayıldı. Uluslararası boyuta taşınması için de anlaşmalar sağlanmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Yarışmaya çok büyük ilgi gösterildiğini de vurgulayan Bahadıroğlu, şu an üniversite bünyesinde 12 fikrin oluşturulduğunu ve yaklaşık 50 katılımcının bulunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
"University4Society" Çankaya Üniversitesi Girişimcilik İlayda Bahadıroğlu

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