HABER

Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haberler) /  Girişimcilerin ekonomiye katılması için fırsat yaratmaya çalıştıklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezinin Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını söyledi.

Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Haberler) / Girişimcilerin ekonomiye katılması için fırsat yaratmaya çalıştıklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezinin Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, esnaf kültürünü günümüze taşıyan Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını açıkladı. AVM’nin yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü, “Gençler, kadın girişimciler ve kobilerin dekorasyon masrafı olmadan mağazaya sahip olmasını sağlıyoruz” dedi.

“MASRAFSIZ MAĞAZALAR SUNUYORUZ”

Oğuz Isıgöllü, İtalyan mimarisinin etkileyici atmosferi eşliğinde ziyaretçilerine kalite ve uygun fiyatları bir arada sunduklarını dile getirdi.

Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yaptıklarına dikkat çeken Isıgöllü, “Çarşı Pazar alanımızla da ürün çeşitliliğimizi zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyoruz. Çarşı Pazar’da esnafı halkla bir araya getirirken özellikle gençler, kadın girişimciler ve kobilerin dekorasyon masrafı olmadan mağazaya sahip olmasını sağlıyoruz. Brüt 3 bin 870 metrekare olan ticari alanıyla alışveriş merkezinin üst katında konumlanan Çarşı Pazar’da bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik, oyuncak ve gıda gibi birçok farklı sektörden satış noktası bulunuyor” dedi.

İNDİRİM PANAYIRLARI İLE CİROLARDA ARTIŞ

Hem İstanbullular hem de yabancı turistlerin outlet alışveriş için yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında geldiklerini vurgulayan Isıgöllü, “Bir yaşam merkezi olarak her yaştan ziyaretçimize hitap eden etkinliklerimiz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz İndirim Panayırları ile tüm sezonlarda yüksek ziyaretçi sayılarına erişiyoruz. İndirim Panayırlarımız sadece büyük mağazalar için değil, aynı zamanda Çarşı Pazar katındaki esnafımız için de ciddi bir hareketlilik yaratarak cirolarda artış sağlıyor” şeklinde konuştu.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Çanakkale’de 94 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale’de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu’da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savrulduBolu’da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.