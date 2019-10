"Girişimciliğin özü ortak hareket etmekten geçiyor"

Türkiye'deki en önemli sorunun işsizlik olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunun çözümü ne peki? Herkesi devlet dairesinde memur, asker yapamayız. İşsizliği çözebilmenin yolu; ne kadar fazla girişimci varsa o kadar az işsizlik olur. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman her bir girişimci demek, yanında ortalama 10 çalışan demek. Şu anda Türkiye'nin 1 milyon 500 bin girişimcisi var özel sektörün, yanında çalışan kişi sayısı da 15 milyon. Her yıl da 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor Türkiye'de. Bunun çözümü, girişimci olabilmekte." diye konuştu.

- "Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor"

Hisarcıklıoğlu, sınırlarını aşan kişilerin girişimci olabileceğini ifade ederek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor. 40 yıllık girişimciyim, hala her gün hayal kuruyorum. Hayal dünyanız o kadar geniş ki o kadar özgürsünüz ki hayatınızda hiçbir zaman diğer alanlarda bu kadar özgür olamayacaksınız. Onun için hayal kurmaktan sakın kaçınmayın. Her şey hayalle başlıyor. Girişimci olmak için hayal yetiyor mu? Hayallerden hedefe odaklanmak lazım. Hayalden hedefe dönemezseniz, hayalperest olursunuz. Hedefleriniz de büyük olmalı. Büyük hedef olmadan, hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Çalışmayana nimet yok. Ezilmek istemiyorsan, çalışmaya devam edeceksin. Her gün sabah 'Yeni ne yapabilirim?' diye kalkıyor olmamız lazım. Girişimciliğin en önemli noktası bu."

Girişimcilikte markalaşmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, markalaşmadan para kazanmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Markalaşmanın, işin en önemli püf noktası olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: