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"Girişimciliğin özü ortak hareket etmekten geçiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Girişimciliğin özü, ortak hareket etmekten geçiyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü özümseyeceksin, kıskançlık kültüründen çıkacaksın" - "Herkesi devlet dairesinde memur, asker yapamayız. İşsizliği çözebilmenin yolu; ne kadar fazla girişimci varsa o kadar az işsizlik olur. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman her bir girişimci demek, yanında ortalama 10 çalışan demek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin özünün, ortak hareket etmekten geçtiğini belirterek, "Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü özümseyeceksin, kıskançlık kültüründen çıkacaksın." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaretinin ardından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen Teknoloji Zirvesi'ndeki "Girişimcilik ve Liderlik" konulu panele katıldı.

Lider ve girişimci gençler yetiştirilmesi durumunda değişime hızla ayak uydurup, buna liderlik edilebileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin çok kıymetli hale geldiğini söyledi.

Türkiye'deki en önemli sorunun işsizlik olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunun çözümü ne peki? Herkesi devlet dairesinde memur, asker yapamayız. İşsizliği çözebilmenin yolu; ne kadar fazla girişimci varsa o kadar az işsizlik olur. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman her bir girişimci demek, yanında ortalama 10 çalışan demek. Şu anda Türkiye'nin 1 milyon 500 bin girişimcisi var özel sektörün, yanında çalışan kişi sayısı da 15 milyon. Her yıl da 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor Türkiye'de. Bunun çözümü, girişimci olabilmekte." diye konuştu.

- "Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor"

Hisarcıklıoğlu, sınırlarını aşan kişilerin girişimci olabileceğini ifade ederek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor. 40 yıllık girişimciyim, hala her gün hayal kuruyorum. Hayal dünyanız o kadar geniş ki o kadar özgürsünüz ki hayatınızda hiçbir zaman diğer alanlarda bu kadar özgür olamayacaksınız. Onun için hayal kurmaktan sakın kaçınmayın. Her şey hayalle başlıyor. Girişimci olmak için hayal yetiyor mu? Hayallerden hedefe odaklanmak lazım. Hayalden hedefe dönemezseniz, hayalperest olursunuz. Hedefleriniz de büyük olmalı. Büyük hedef olmadan, hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Çalışmayana nimet yok. Ezilmek istemiyorsan, çalışmaya devam edeceksin. Her gün sabah 'Yeni ne yapabilirim?' diye kalkıyor olmamız lazım. Girişimciliğin en önemli noktası bu."

Girişimcilikte markalaşmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, markalaşmadan para kazanmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Markalaşmanın, işin en önemli püf noktası olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kim ne iş yapıyorsa işini marka yapsın. Bir lira yerine 10 lira kazanabilme şansı var. Girişimcinin özü riskten geçer. Risk alamayan, cesur olmayan kişi girişimci olamaz, çünkü ya kazanırsın ya kaybedersin. Kendinize olan güveniniz ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sermaye sende. Ortaklık kültürü bu işin özü. Girişimciliğin özü, ortak hareket etmekten geçiyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü özümseyeceksin, kıskançlık kültüründen çıkacaksın. Sizden özellikle ricam, birlikte hareket etme kültürünüzü her zaman için geliştirin. Umut olmadan umut edilene sahip olunmaz. Bunu unutmayın, yeter ki birbirinizi ne olur ötekileştirmeyin."

Rektör Çakar, panelin sonunda Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti.

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Girişimcilik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

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