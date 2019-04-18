Girişimcilik ve sosyal bilimler konusu kongrede ele alınacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Ulusal Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" başladı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, girişimcilik ve sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri "Girişimcilik ve Sosyal Bilimler" ana başlığı altında bilgi paylaşımında bulunacak.

Ülke genelindeki 25 üniversiteden 106 bildirinin sunulduğu kongrede, girişimcilik, inovasyon, işletme bilimi, ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimiyle ilgili konular tartışılacak.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgi verdi.

Girişimcilik bölümünün, Türkiye'de ilk kez Karabük Üniversitesi'nde kurulduğunu aktaran Yaşar, "Karabük Üniversitesi hizmet ihracatında Türkiye'de ilk 500 içerisinde 391'inci sırada. Ayrıca Karabük Üniversitesi mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında ilk 20'de yer alıyor. Bu yılki en güzel başarılarımızdan biri de nisan ayının 15'ine kadar TÜBİTAK'a akademisyenlerimiz tarafından 33 proje müracaatı olmasıdır. Bu hocalarımızın ne kadar gayretli olduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.