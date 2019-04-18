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Girişimcilik ve sosyal bilimler konusu kongrede ele alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Karabük'te düzenlenen 1. Ulusal Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'nde, girişimcilik ve sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri bilgi paylaşımında bulunacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Ulusal Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" başladı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, girişimcilik ve sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri "Girişimcilik ve Sosyal Bilimler" ana başlığı altında bilgi paylaşımında bulunacak.

Ülke genelindeki 25 üniversiteden 106 bildirinin sunulduğu kongrede, girişimcilik, inovasyon, işletme bilimi, ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimiyle ilgili konular tartışılacak.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgi verdi.

Girişimcilik bölümünün, Türkiye'de ilk kez Karabük Üniversitesi'nde kurulduğunu aktaran Yaşar, "Karabük Üniversitesi hizmet ihracatında Türkiye'de ilk 500 içerisinde 391'inci sırada. Ayrıca Karabük Üniversitesi mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında ilk 20'de yer alıyor. Bu yılki en güzel başarılarımızdan biri de nisan ayının 15'ine kadar TÜBİTAK'a akademisyenlerimiz tarafından 33 proje müracaatı olmasıdır. Bu hocalarımızın ne kadar gayretli olduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Kongre Komite Başkanı KBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Uygun da kongre hakkında bilgi verdi.

Kongrede 184 yazarın bulunduğunu anlatan Uygun, "Katılımcılarımızın yüzde 60'ı lisans öğrencisi, yüzde 27'si yüksek lisans öğrencisi, yüzde 2'si ise doktora öğrencisi. Geriye kalan kısmı ise akademisyenlerden oluşuyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bildiri sunumlarına geçilen kongre, 20 Nisan'da sona erecek.

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"I. Ulusal Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" Karabük Üniversitesi

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