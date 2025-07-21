Girişimcilikte dikkat etmeniz gereken satış ve pazarlama teknikleri

1. Herkes senin hedef kitlen değil!



Girişimin ne olursa olsun, şunu unutmamak gerekiyor ki herkese hitap etmek zorunda değil! Bu yüzden hedef kitleni iyi belirlemelisin. Yaş, cinsiyet, ilgi alanı, alışveriş davranışları gibi analizler senin gerektiğinde doğru hamleler yapmanı sağlayacak. Ayrıca girişiminle ilgilenmeyen insanlara harcadığın enerjiyi, daha faydalı işler için harcayabilirsin.

2. Girişiminin ne sunduğunu açıkça anlat!



İnsanlar senin girişimini neden tercih etmeli? Bunu açıkça sunmalısın. Aslında bu soruya vereceğin yanıt, tüm pazarlama çalışmalarının temelini oluşturur. Çünkü insanlar genel olarak teknik özelliklere değil, hayatlarını nasıl kolaylaştıracağına odaklanırlar. Kafa karıştıran, uzun açıklamalardan olabildiğince uzak dur.

3. Sosyal medya hesabını profesyonel şekilde yönet.



Artık herkes internet kullanıyor. İnsanlar her yerden ulaşabilmenin tek yolu da interneti iyi kullanabilmek. Girişimini pazarlamak istiyorsan basit ama oldukça zeki düşünülmüş paylaşımlar yapmalısın. Küçük bütçelerle büyük işler yapmak mümkün. Instagram, TikTok, YouTube gibi mecraları doğru kullanırsan fark edilmen kolaylaşır.

4. İnsanlara yardım etmeye çalıştığını hissettir.



İnsanlar genelde ihtiyaçları olmayan bir şeyi satın almaktan çok hoşlanmazlar. O yüzden burada iyi bir pazarlama yapman lazım. İnsanları dinle, ihtiyaçlarını anla ve ürününün bu ihtiyacı çözeceğini hissettir. Bu teknik çoğu pazarlama stratejisinden çok daha iyi işe yarar.

5. İnsanlara her zaman güven ver!



İnsanlar seni ve girişimini tanımadığı için önyargılı yaklaşabilir. Bu durumu anlayışla karşıla ve onlara güven ver. Bunu en iyi yapabileceğin nokta, ürünlerinin güvenilirliği. Örneğin, ZerGo gibi markalardan ürünlerini güvenli bir şekilde temin edebilirsin. Daha sonra müşterilerinle gerçek müşteri yorumlarını paylaş. Yine "kolay iade" gibi seçeneklerle müşterilerin işletmene daha pozitif yaklaşmasını sağlayabilirsin.

6. Kendini sürekli geliştirmeye devam et.



Unutma ki, pazarlama ve satış dünyası çok hızlı değişiyor. Girişimini tamamladıktan sonra seni çok daha sıkı bir çalışma bekliyor. Sürekli kendini güncellemeli ve yeni trendleri takip etmelisin. Online eğitimlere ya da seminerlere katıl. Bu sayede sen de üstüne kendi fikirlerini ekleyerek harika işler çıkarabilirsin.

7. Müşteri ilişkileri oldukça önemli!



"Ürünü sattım, benim için konu kapanmıştır!" mantığı ne kadar iyi iş yaparsanız yapın yanlış. Çünkü müşterilerle iyi iletişim sağlamak ve sorun yaşadıkları konularda yardımcı olmak müşteri ağınızı geliştirir. 1 müşteri belki de size 10 müşteri olarak geri dönecek. Sadık müşteri, girişimciler için oldukça büyük rol oynar.

8. Reklamlarını akıllıca seç.



Reklam vermek, müşterileri işletmenize çekmenin en basit ve etkili yöntemlerinden biridir. Bunu yaparken bütçeni doğru kullanmalısın. Hedef kitlene uygun, etkili reklam kampanyaları oluştur. Sosyal medyada reklamları takip etmek size bu noktada güzel fikirler de verir.

9. İyi bir web sitesi kur!



Girişimciler genellikle satışlarını internet üzerinden başlatarak yapıyor. Bu yüzden kullanıcı dostu olan bir web sitesi de şart. Kolay gezilebilir, hızlı açılan ve güven veren bir site müşteriye karar verme fırsatı bırakmaz ve bir bakmışlar ödeme ekranındalar! Tabii, ödeme ekranınızın da mutlaka güvenli olması lazım.

10. Kendi hikayeni anlat!



İnsanlar işletmenden memnun kaldıkça bu fikrin arkasındaki hayat hikayesini de merak ederler. Girişimciliğinin hikayesi, markanın doğuşu, hayatta yaşadığın zorluklar gibi birçok samimi paylaşım müşterilerin seninle daha kolay bağ kurmasını sağlar. Bundan dolayı da hangi noktaya gelirsen gel, her zaman samimi ol!