Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması tanıtıldı

3 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında daha fazla kadına ulaşmak ve teknoloji kullanım penetrasyonunu artırmak amacıyla mobil uygulama geliştirildi. Kadın kursiyerler, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması ile daha önce sınıf içinde verilen eğitimleri online olarak alabilecek. Ayrıca, ürettikleri ürünleri bu uygulama üzerinden dijital mağazaya yükleyebilecek. Bugüne kadar 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaşılan “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinin yeni döneminde, sınıf içi eğitimlerin dijital dünyaya aktarılması ile 81 ilde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitimi merkezleri (HEM) ve olgunlaşma enstitülerindeki kadın kursiyerlere ulaşılması hedefleniyor.

Proje ile kadınların girişimciliğe ilk adımını atacağını ve kendi el emeği ürünlerini internet üzerinden satarak ekonomiye katkıda bulunacağını aktaran Aşım, "Kadınlarımızın ekonomik hayata katılım oranları bizleri mutlu etse de takdir edersiniz ki yeterli değildir. Daha çok kadınımızın potansiyelini ve gücünü ekonomimize katmalıyız. Bu sebeple mobil teknolojilerin yardımıyla 81 ilden yüz binlerce kadına ulaşmayı ve eğitim vermeyi hedefliyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, paydaşlarımızla birlikte hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye’ye kazandıracak olmaktan büyük heyecan duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Değerli proje ortaklarıyla 3 yıl önce ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesini hayata geçirirken, işini kuran, hatta istihdam yaratan güçlü kadınlar yetiştirmeyi hedeflediklerini bildiren Süel, "Bugün geldiğimiz noktada, 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanla sürdürüyor ve erişimimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojinin gücünü yanımıza alarak daha fazla kadına ulaşma ve teknoloji kullanım penetrasyonunu artırma hedefiyle Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması’nı geliştirdik. Bu uygulamayla, kadınlara online eğitim alma ve ürünlerini dijital mağazamıza yükleme imkânı veriyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınlara yönelik sosyal yatırımlarımızı ve onlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının moderasyonunu da üstlenen Çağla Şikel ise Girişimcilikte Önce Kadın projesinin çok takdir ettiği, çok kıymetli bir proje olduğunu belirtti. Projenin kadın istihdamını, kadın girişimciliğini destekleyen bir proje olduğunu vurgulayan Şikel, "Bugüne kadar binlerce kadını ekonomik hayata kazandırdı. Bu kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunma imkanı buldu, hem de öz güven kazandılar. Kendilerini daha güçlü ve yetkin hissetmeye başladılar. Bu önemli bir nokta. Çünkü kadınlara gerekli imkânları sunduğunuzda, son derece üretken olabilirler. Yeter ki ellerinden tutalım ve onları doğru yönlendirelim. Özellikle ülkemizde kadınların desteklenmesine büyük ihtiyaç var. Bu nedenle, ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi gibi projelerin artmasını ve ülkemizin dört bir yanında kadınlara sunulan fırsatların çoğalmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Proje katılımcısı ve geçen yılın Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Birincisi Enhar Doğan ise şunları kaydetti:

“50 yaşındayım. Ev hanımıyım. Aynı zamanda, deri çanta ve cüzdan üretiyorum. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra evlendim. İki çocuk sahibi oldum. Kendimi aileme adadığım için çalışma fırsatım olmadı. Bundan 3 yıl önce eşimde gelişen böbrek yetmezliği ve sonrasında başlayan zorlu organ nakli maratonu beni ailemize destek olabilmek amacıyla çantalarıma yönlendirdi. Bu zor dönemde Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesine dahil oldum. Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda birinci seçildim. Kazandığım cansuyu sermayesi ile kendi atölyemi açtım. Artık, kapısını kendi anahtarım ile açtığım bir atölyem var. Bu projeyle karşılaştığımdan beri hem daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor, hem de işimde daha emin adımlar atabiliyorum. Şimdi de Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması ile ürünlerimi siteye artık daha kolay ve hızlı yükleyebileceğim. Girişimcilikte Önce Kadın projesi, çalışmak ve üretmek için çabalayan kadınlara yönelik harika bir fırsat. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum."