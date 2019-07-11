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Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nın ödül töreninde başarılı girişimci kadınlara toplam 43 bin TL’yi aşkın para ödülü verildi

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nın ödül töreninde başarılı girişimci kadınlara toplam 43 bin TL’yi aşkın para ödülü verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Pelin Karahan, Türkiye Vodafone Vakfı’nın düzenlediği Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Açılış konuşmasını Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün yaptığı törende, Pelin Karahan bir panel yönetti ve konukları Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Girişimcilikte Önce Kadın projesi katılımcılarından Berna Ertürk Polat ve Gülter Coşkun ile birlikte kadın girişimciliği ve girişimcilikte teknolojinin rolü üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Pelin Karahan, “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinin kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, “Projeyi gönülden destekliyorum. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması gerekiyor. Kadınlar, teknolojinin de desteğiyle çok başarılı işlere imza atabilir. Kadınların desteklenmesine büyük ihtiyaç var. Bu tür projelerin artmasını ve kadınlara sunulan fırsatların çoğalmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

- Toplam 43 bin TL’yi aşkın para ödülü verildi

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 621 başvuruyla bugüne kadarki en yüksek başvurunun alındığı yarışmada, Balıkesir’den Berna Ertürk Polat birinci, Yalova’dan Sevcan Engin ikinci, Denizli’den Gülpembe Yakın üçüncü olurken, Samsun’dan Sezin Moral ve Ordu’dan Pınar Güder Beşli Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmada bu yıl ilk kez verilen Üründe İnovasyon Ödülü’ne ise İstanbul’dan Gülter Coşkun layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere toplam 43 bin TL’yi aşkın para ödülü verildi.

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