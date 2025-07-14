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Girişimin için mentörün kim olmalı?

Senin girişimin için sana yol gösterecek o mentör kim hiç düşündün mü? Sen bize kendini, girişimini ve düşüncelerini anlat biz de sana söyleyelim!

Girişimin için mentörün kim olmalı?
Aybegüm Karakuş (Onedio)

Senin girişimini zirveye taşıyacak, sana pek çok şey öğretecek mentör nasıl olmalı ve hatta kim olmalı? Bunun cevabını öğrenmek için hemen testi çöz!

Girişimin için mentörün kim olmalı?

1/8

Girişimini bir kelimeyle nasıl tanımlarsın?

Girişimini bir kelimeyle nasıl tanımlarsın?
Cesur
Farklı
Mantıklı
2/8

Peki ofis kurmak mı yoksa uzaktan çalışmak mı?

Ofis
Uzaktan
Hiç fark etmez
3/8

Sana göre başarı ne demek?

Sana göre başarı ne demek?
Etki yaratmak!
Satışları artırmak!
Aşk ile iş yapmak!
4/8

Girişimde en çok zorlandığın alan bunlardan hangisi peki?

Girişimde en çok zorlandığın alan bunlardan hangisi peki?
Stratejik kararlar vermek.
Network ağı oluşturmak.
Kesinlikle finans yönetimi...
5/8

Masanın üstünde şu an hangisi var?

3'lü ekran
Post-it ve notlar
Kahve
6/8

Şirket kurarken ilk kimi işe alırsın?

Şirket kurarken ilk kimi işe alırsın?
Asistan
Satış danışmanı
Marka temsilcisi
7/8

Senin sunum tarzın hangisi?

Senin sunum tarzın hangisi?
Renkli ve animasyonlu ilgi çekici sunumlar
Doğaçlama sunumlar
Sade, net, rakam odaklı minimalist sunumlar
8/8

Son olarak gecenin bir vakti aklına bir fikir geldiğinde genellikle naparsın?

Son olarak gecenin bir vakti aklına bir fikir geldiğinde genellikle naparsın?
Hemen telefonuma not alırım.
Hemen alan adını sorgularım.
Sabah net kafa ile düşünürüm.
Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
girişimci zergo
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