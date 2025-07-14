Senin girişimini zirveye taşıyacak, sana pek çok şey öğretecek mentör nasıl olmalı ve hatta kim olmalı? Bunun cevabını öğrenmek için hemen testi çöz!
Girişimin için mentörün kim olmalı?
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Girişimini bir kelimeyle nasıl tanımlarsın?
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Peki ofis kurmak mı yoksa uzaktan çalışmak mı?
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Sana göre başarı ne demek?
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Girişimde en çok zorlandığın alan bunlardan hangisi peki?
Stratejik kararlar vermek.
Kesinlikle finans yönetimi...
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Masanın üstünde şu an hangisi var?
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Şirket kurarken ilk kimi işe alırsın?
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Senin sunum tarzın hangisi?
Renkli ve animasyonlu ilgi çekici sunumlar
Sade, net, rakam odaklı minimalist sunumlar
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Son olarak gecenin bir vakti aklına bir fikir geldiğinde genellikle naparsın?
Hemen telefonuma not alırım.
Hemen alan adını sorgularım.
Sabah net kafa ile düşünürüm.