Senin girişimini zirveye taşıyacak, sana pek çok şey öğretecek mentör nasıl olmalı ve hatta kim olmalı? Bunun cevabını öğrenmek için hemen testi çöz!

Girişimin için mentörün kim olmalı? 1/8 Girişimini bir kelimeyle nasıl tanımlarsın? Cesur Farklı Mantıklı 2/8 Peki ofis kurmak mı yoksa uzaktan çalışmak mı? Ofis Uzaktan Hiç fark etmez 3/8 Sana göre başarı ne demek? Etki yaratmak! Satışları artırmak! Aşk ile iş yapmak! 4/8 Girişimde en çok zorlandığın alan bunlardan hangisi peki? Stratejik kararlar vermek. Network ağı oluşturmak. Kesinlikle finans yönetimi... 5/8 Masanın üstünde şu an hangisi var? 3'lü ekran Post-it ve notlar Kahve 6/8 Şirket kurarken ilk kimi işe alırsın? Asistan Satış danışmanı Marka temsilcisi 7/8 Senin sunum tarzın hangisi? Renkli ve animasyonlu ilgi çekici sunumlar Doğaçlama sunumlar Sade, net, rakam odaklı minimalist sunumlar 8/8 Son olarak gecenin bir vakti aklına bir fikir geldiğinde genellikle naparsın? Hemen telefonuma not alırım. Hemen alan adını sorgularım. Sabah net kafa ile düşünürüm.