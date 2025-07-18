Girişimin için yapman gereken yeniliği söylüyoruz!

Girişimin için yapman gereken yenilik ne?

1/8 Yeni bir ürün ya da hizmetini tanıtmak istesen ilk ne yaparsın? Hemen sosyal medyada birkaç paylaşım yaparım. Müşterilerden geri bildirim alırım. Herkesi şaşırtacak bir fikir düşünürüm! Ekip arkadaşlarımla toplantı yaparım.

2/8 İşletmende yoğun bir gün genellikle neyden kaynaklı oluyor? Yetişemediğim sosyal medya mesajları... Yoğun müşteri kalabalığı. Yapılacak işleri düşünmek! Tek başıma tüm işleri halletmek zorunda kalmak!

3/8 Sen hangi tür bir girişimcisin? Fikrini hayata geçirmek için doğru zamanı bekleyen. Her fikrini not alan. İyi gözlem yapan. Harekete geçmekten çekinmeyen.

4/8 "Başarı" senin için nasıl görünüyor? Bir ekiple kutlama yaparken! Müşterilerim işletmemden memnuniyetle bahsederken! İnsanlara ilham olurken! Fikrimin gerçekleştiğini görmek!

5/8 Bir girişimci olarak hangi konuda kendini geliştirmek istersin? Daha çok kişiye ulaşmak. Yenilikçi düşünmek. Ekibimi geliştirmek. İnsanları daha iyi anlamak.

6/8 Girişimin bir mekân olsaydı neresi olurdu?

7/8 Bir karakter olsan nasıl bir dünyada yaşamak isterdin? Renkli bir animasyon evreninde! Doğayla iç içe sakin bir yerde! Bilinmeyen yerler keşfettiğim bir gezegende! Kalabalık ama samimi bir şehirde!