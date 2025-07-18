Girişimin için yapman gereken yeniliği söylüyoruz!
Sonunda hayal ettiğin noktadasın. Girişimini kurdun ve kendi işinin patronu oldun. Bunlar çok heyecanlı ama kabul edelim: Her girişim bir noktada tıkanabilir. Bu test sayesinde, işletmenin tıkandığı noktayı birlikte çözeceğiz!
Soruları cevapla, sonucu öğren.
09.07.2025 13:14
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Girişimin için yapman gereken yenilik ne?
1/8
Yeni bir ürün ya da hizmetini tanıtmak istesen ilk ne yaparsın?
Hemen sosyal medyada birkaç paylaşım yaparım.
Müşterilerden geri bildirim alırım.
Herkesi şaşırtacak bir fikir düşünürüm!
Ekip arkadaşlarımla toplantı yaparım.
2/8
İşletmende yoğun bir gün genellikle neyden kaynaklı oluyor?
Yetişemediğim sosyal medya mesajları...
Yoğun müşteri kalabalığı.
Yapılacak işleri düşünmek!
Tek başıma tüm işleri halletmek zorunda kalmak!
3/8
Sen hangi tür bir girişimcisin?
Fikrini hayata geçirmek için doğru zamanı bekleyen.
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