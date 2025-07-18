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Girişimin için yapman gereken yeniliği söylüyoruz!

Sonunda hayal ettiğin noktadasın. Girişimini kurdun ve kendi işinin patronu oldun. Bunlar çok heyecanlı ama kabul edelim: Her girişim bir noktada tıkanabilir. Bu test sayesinde, işletmenin tıkandığı noktayı birlikte çözeceğiz! Soruları cevapla, sonucu öğren.

Girişimin için yapman gereken yeniliği söylüyoruz!

Girişimin için yapman gereken yenilik ne?

1/8

Yeni bir ürün ya da hizmetini tanıtmak istesen ilk ne yaparsın?

Yeni bir ürün ya da hizmetini tanıtmak istesen ilk ne yaparsın?
Hemen sosyal medyada birkaç paylaşım yaparım.
Müşterilerden geri bildirim alırım.
Herkesi şaşırtacak bir fikir düşünürüm!
Ekip arkadaşlarımla toplantı yaparım.
2/8

İşletmende yoğun bir gün genellikle neyden kaynaklı oluyor?

İşletmende yoğun bir gün genellikle neyden kaynaklı oluyor?
Yetişemediğim sosyal medya mesajları...
Yoğun müşteri kalabalığı.
Yapılacak işleri düşünmek!
Tek başıma tüm işleri halletmek zorunda kalmak!
3/8

Sen hangi tür bir girişimcisin?

Sen hangi tür bir girişimcisin?
Fikrini hayata geçirmek için doğru zamanı bekleyen.
Her fikrini not alan.
İyi gözlem yapan.
Harekete geçmekten çekinmeyen.
4/8

"Başarı" senin için nasıl görünüyor?

"Başarı" senin için nasıl görünüyor?
Bir ekiple kutlama yaparken!
Müşterilerim işletmemden memnuniyetle bahsederken!
İnsanlara ilham olurken!
Fikrimin gerçekleştiğini görmek!
5/8

Bir girişimci olarak hangi konuda kendini geliştirmek istersin?

Bir girişimci olarak hangi konuda kendini geliştirmek istersin?
Daha çok kişiye ulaşmak.
Yenilikçi düşünmek.
Ekibimi geliştirmek.
İnsanları daha iyi anlamak.
6/8

Girişimin bir mekân olsaydı neresi olurdu?

Girişimin bir mekân olsaydı neresi olurdu?
7/8

Bir karakter olsan nasıl bir dünyada yaşamak isterdin?

Bir karakter olsan nasıl bir dünyada yaşamak isterdin?
Renkli bir animasyon evreninde!
Doğayla iç içe sakin bir yerde!
Bilinmeyen yerler keşfettiğim bir gezegende!
Kalabalık ama samimi bir şehirde!
8/8

Girişimin şu an hangi haliyle seni çok zorluyor?

Girişimin şu an hangi haliyle seni çok zorluyor?
İşler istediğim gibi gitmiyor.
Düşündüğüm şeyleri harekete geçiremiyorum.
Enerjim var ama nereye yönlendireceğimi bilemiyorum.
Tek başıma yürüyormuşum gibi hissediyorum.
Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
zergo
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