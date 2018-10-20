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Girişteki x-ray cihazına giren çocuk ilginç görüntülere neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Çin'in Zhongshan şehrinde kaydedilen görüntülerde; babasının bir anlık dalgınlığından yararlanan çocuk, tren istasyonundaki X-ray cihazına tırmandı ve kameralara ilginç kareler yansıdı.

Çin'in Zhongshan şehrinde tren istasyonuna gelen baba, taramadan geçtikten sonra çocuğunun olmadığını fark edince geri dönüp etrafı kontrol etmeye başladı. İstasyondaki görevliler ise ekrana yansıyan görüntü karşısında paniğe kapılıp X-ray cihazını durdurdular.

Kısa bir süre sonra bu çocuğun cihazdan emekleyerek çıktığı görüldü. Durumu fark eden görevliler cihazı durdukları için çocuğa herhangi bir zarar gelmezken yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin X-Ray cihazı Çocuk

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