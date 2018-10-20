Girişteki x-ray cihazına giren çocuk ilginç görüntülere neden oldu

Çin'in Zhongshan şehrinde tren istasyonuna gelen baba, taramadan geçtikten sonra çocuğunun olmadığını fark edince geri dönüp etrafı kontrol etmeye başladı. İstasyondaki görevliler ise ekrana yansıyan görüntü karşısında paniğe kapılıp X-ray cihazını durdurdular.

Kısa bir süre sonra bu çocuğun cihazdan emekleyerek çıktığı görüldü. Durumu fark eden görevliler cihazı durdukları için çocuğa herhangi bir zarar gelmezken yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

