Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye g\u00f6re saat 22.55'te Akdeniz'de Girit Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nKAND\u0130LL\u0130 RASATHANES\u0130 SON DEPREMLER\nAFAD SON DEPREMLERG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130hbar sonras\u0131 ula\u015ft\u0131lar! 3 ki\u015fi birden...Vali uyard\u0131: Vaka say\u0131s\u0131 ciddi bir art\u0131\u015f g\u00f6sterdi, risk \u00e7ok b\u00fcy\u00fckSinema sekt\u00f6r\u00fcne koronavir\u00fcs darbesi: \u00c7ekiliyorlar!