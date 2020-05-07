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Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 23:18 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre saat 22.55'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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