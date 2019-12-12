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Girit Adası’nda 4.9 şiddetinde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 06:44 | Son Güncelleme

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 06.05’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 06.05’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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