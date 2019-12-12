Girit Adası’nda 4.9 şiddetinde deprem

Akdeniz\u2019de Girit Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 06.05\u2019te 4.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Depremin deniz y\u00fczeyinin yakla\u015f\u0131k 7 kilometre derinli\u011finde meydana geldi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Korku filmi gibi! Sobay\u0131 tutu\u015fturmak isterken alev topuna d\u00f6nd\u00fcY\u0131lba\u015f\u0131 \u00f6ncesi \u0130stanbul merkezli 8 ilde b\u00fcy\u00fck sahte i\u00e7ki operasyonu(1)Akdeniz'de korkutan deprem!
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