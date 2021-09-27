Girit Adası'nda 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Yunanistan’ın Girit Adası’nda 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 9:17’de meydana gelen deprem nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Deprem bölge halkının panikle ev ve işyerlerinden sokağa fırlamasına neden oldu. Depremde ölen kişinin Arkalohori şehrindeki bir kilisenin kubbesindeki tamirat işinde çalışan bir işçi olduğu ifade edildi. Depremin etkisiyle kubbenin çökmesi sonucu işçi hayatını kaybetti. Olayda üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Deprem nedeniyle toplamda 20’ye yakın kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade ediliyor. Deprem nedeniyle özellikle adalardaki köylerde çok sayıda evin hasar gördüğü açıklandı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Depremin büyüklüğünü Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi 6,5 olarak açıklarken Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi de 6 olarak açıkladı.

Depremin Türkiye’de İzmir, Muğla ve Aydın’da da hissedildiği belirtiliyor.

