Girit'te iğrenç iddia! 70'li yaşlarındaki adam kendi kızına tecavüz etti

İddiaya göre iğrenç olayın yaşandığı adres komşu Yunanistan'ın Girit sahili. Sahildeki tecavüz olayı Yunan basınını da sarsarken tecavüze uğradığı iddia edilen kadının cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili yalnızca kıyafetlerini hatırlaması ayrıntısı dikkat çekti.

"AHLAKSIZLIK" BARDA BAŞLADI!

İddiaya göre Girit'te bir adam, kızının peşine düşmeden önce barda "ahlaksız davranışlar" sergiledi.

Kadın, sahilde bulunan taş ve dallarla uyuşan izlerle yaralar aldı. Kadının saldırıyı iki gün sonra, 9 Haziran günü bildirmesi üzerine adam 11 Haziran'da tutuklandı.

"SADECE KIYAFETLERİNİ HATIRLIYOR"

Yunan Nea Kriti gazetesi, kurbanın yalnızca saldırganın giydiği kıyafetleri hatırladığını yazdı. Ancak daha sonra müfettişlere babasının söz konusu suçlardan suçlanamayacağını söylediği bildirildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde ikisinin barda birlikte oturdukları ve adamın kızına "müstehcen" hareketler yaptığı yer aldı.

Adam, ıssız bir sahildeki cinsel saldırıdan önce adam kızını sokağa kadar takip etmeden önce yüzüne vurarak darp etti.

Adam ağır tecavüz, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlarıyla suçlandı.

Emekli baba tüm suçlamaları reddederken kendisinden analiz için DNA örnekleri alındı.

