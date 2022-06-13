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Girit'te iğrenç iddia! 70'li yaşlarındaki adam kendi kızına tecavüz etti

13.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te korkunç bir olay yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, 70'li yaşlarındaki bir adam barda kızıyla otururken ahlaksız davranışlar sergiledikten sonra kızına cinsel saldırıda bulundu. Mide bulandıran olayla ilgili kameralara yansıyan görüntülerde adamın yaptığı hareketler dikkat çekerken kızın aldığı yaralar da olayın arka planına ilişkin ipuçlarını ortaya koydu. Yunan basını da olayı mercek altına aldı.

Girit'te iğrenç iddia! 70'li yaşlarındaki adam kendi kızına tecavüz etti

İddiaya göre iğrenç olayın yaşandığı adres komşu Yunanistan'ın Girit sahili. Sahildeki tecavüz olayı Yunan basınını da sarsarken tecavüze uğradığı iddia edilen kadının cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili yalnızca kıyafetlerini hatırlaması ayrıntısı dikkat çekti.

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"AHLAKSIZLIK" BARDA BAŞLADI!

İddiaya göre Girit'te bir adam, kızının peşine düşmeden önce barda "ahlaksız davranışlar" sergiledi.
Kadın, sahilde bulunan taş ve dallarla uyuşan izlerle yaralar aldı. Kadının saldırıyı iki gün sonra, 9 Haziran günü bildirmesi üzerine adam 11 Haziran'da tutuklandı.

"SADECE KIYAFETLERİNİ HATIRLIYOR"

Yunan Nea Kriti gazetesi, kurbanın yalnızca saldırganın giydiği kıyafetleri hatırladığını yazdı. Ancak daha sonra müfettişlere babasının söz konusu suçlardan suçlanamayacağını söylediği bildirildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde ikisinin barda birlikte oturdukları ve adamın kızına "müstehcen" hareketler yaptığı yer aldı.

Adam, ıssız bir sahildeki cinsel saldırıdan önce adam kızını sokağa kadar takip etmeden önce yüzüne vurarak darp etti.
Adam ağır tecavüz, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlarıyla suçlandı.

Emekli baba tüm suçlamaları reddederken kendisinden analiz için DNA örnekleri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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