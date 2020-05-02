Girit'teki deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar: Türkiye için en kritik yerlerden

Afrika Kıtası Anadolu ve Ege'nin altına dalıyor. Böyle olunca da buralarda sık sık depremler meydana geliyor. İyi akşamlar. Korona'ya dikkat edin. Not: 2 harita gönderiyorum. Anlattıklarımı daha rahat anlayın diye."

"Arkadaşlar merhaba. Girit Adası güneyinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ATAG ve KANDİLLİ 4.9 dedi ama, CNN Türk'e göre AFAD galiba 6.4 demiş. Sizlere anlatmıştım. Girit'in güneyinde Helenik yayı var. Bu bir dalma-batma zonu.

Sosyal medya hesabından depremin nasıl yaşandığını anlatan Prof. Naci Görür, “Sizlere anlatmıştım. Girit 'in güneyinde Helenik yayı var. Bu bir dalma-batma zonu” dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) geçtiği verilere göre Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye saati ile 15.51'de meydana geldi.

ERSOY: TÜRKİYE İÇİN EN KRİTİK YER

Yunanistan’ın Girit Adası’nda meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye için en kritik yerlerden" açıklamasını yaptı.

Özel bir televiyon kanalında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Burası depreme çok yatkın bir yer. Buralarda 5' büyüklüklerine varan depremler oluyor. Şimdiki deprem Girit'in güneyindeki Afrika kıtasına daldığı bir zonda meydana geldi" dedi.

Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti:

"7'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK DEPREMLER OLUŞTURABİLİR"

"Burası hem Yunanistan hem de Türkiye için en kritik yerlerden. 7'nin üzerine çıkabilecek depremler oluşturabilir. Umarız ki, müstakil bir deprem olsun. Potansiyel olarak deprem oluşturma riski var. Bu bölgeler hem depreme hem tsunamiye yatkın yerler. Dikkatle izliyoruz. Umarız Girit Adası'nda bir hasar yoktur.

“BELKİ DAHA TEHLİKELİ KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR YER”

Burası çok özel bir yer. Bence Türkiye'nin de en tehlikeli depremler ve tsunamilerinin olabileceği bir yer. Türkiye'den en büyük Kuzey Anadolu'da olur ama diğer tehlikeli yerimiz, belki daha tehlikeli kabul edebileceğimiz bir yer.

“GELİRSE DAHA BÜYÜĞÜ GELİR”

Hem volkanizma hem tsunami hem deprem yaratabilecek bir yer. Burayı diğer yerlerden biraz ayrı tutmak gerekir. Zaten müstakil bir deprem değilse, gelirse daha büyüğü gelir, 6.4 onun artçısı sayılır. Şu günlerde zaten tedirginiz umarız böyle bir depremle ilgili bir etkileşim olmaz diye umut ediyorum."

