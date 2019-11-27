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Girit'te 6 büyüklüğünde deprem: Ölü, yaralı ve hasar bilgisi yok

27.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, ilk belirlemelere göre 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Atina'da da hissedilen depremde henüz ölü, yaralı ya da hasar bilgisi yok. Dün de Arnavutluk'ta yaşanan depremde en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Girit'te 6 büyüklüğünde deprem: Ölü, yaralı ve hasar bilgisi yok

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, ilk belirlemelere göre 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) sarsıntının Girit ve Çuha Adası'nın arasında, 56 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve 265 kilometre ötedeki başkent Atina'da da hissedildiğini açıkladı. Henüz ölü, yaralı ya da hasar bilgisi yok .

Girit'teki Eftimi'de yaşayan bir görgü tanığı EMSC'nin internet sitesine "Uzun bir süre devam etti, dışarı çıktım ve balkon demirlerinin gıcırdadığını duyabiliyordum." diye yazdı.

Depremin merkez üssüne 47 kilometre uzaklıkta yaşayan bir başka görgü tanığı da "Şimdiye kadar hissettiğim en güçlü depremdi. Ev çok sallandı. Durmayacak diye korktum." dedi.

Yunanistan depremlerin sık yaşandığı bir ülke. Dün de Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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