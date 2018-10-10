Girit'te üçlü zirve

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler Girit Adası'nda 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Çipras, enerji meselesinin toplantının en önemli gündemi olduğuna işaret etti, Girit'in bir enerji kavşağı haline geleceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı, Mısır'ın Filistin ve Libya sorunlarında olduğu gibi Akdeniz ve Orta Doğu'daki dengenin sağlanması için önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, terörle mücadele ve göçmen akınlarının durdurulmasının Mısır olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Mısır ile ülkesi arasında Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırının belirlenmesi konusunun Sisi ile ikili toplantıda ele alındığını anlatan Çipras, "En kısa süre içinde teknik zorlukları aşma yollarını bulmak konusunda anlaşmaya vardık." dedi.