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  4. Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Erzincan'ın ünlü Girlevik Şelalesi aşırı soğuklarda donarak buz tuttu.

Erzincan'ın ünlü Girlevik Şelalesi aşırı soğuklarda donarak buz tuttu. Şelalenin buz tutmuş hali kartpostallık harika bir görüntü oluşturdu.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesi?ndeki Girlevik Şelalesi geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle buz tuttu. Yaz aylarında tatilci ve turistlerin ilgisini çeken şelalenin buz tutan görüntüsü ziyaretçileri hayran bıraktı. Suyun yaklaşık 65 metre yükseklikten düştüğü şelalede 5 metrelik dev buz sarkıtlar oluştu. Görenleri etkileyen buz dağı görüntüleri hakkında Çağlayan Beldesi'nde oturan vatandaşlar, Girlevik Şelalesi?nin yazın ayrı kışın ayrı bir görüntüye sahip olduğunu belirterek herkesi şelaleyi görmeye davet etti. Kayak turizmi için Erzincan?a gelen vatandaşlar ise muhteşem doğasıyla Girlevik Şelalesi?nin mutlaka görülmesini gerektiğini söylediler.

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