HABER

Girlevik Şelalesi, kış aylarında karla bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:51 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, önceki gün yağan karla adete gelinlik giydi.

Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, önceki gün yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.
Erzincan’da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve özellikle kışın suyunun donmasıyla ilgi gören Girlevik Şelalesi, yazın da 40 metreden dökülen suları, serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Kentin önemli turizm değerlerinden olan, 65 metre yüksekliğindeki 3 kattan oluşan şelale, kış aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.
Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.
Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan ’a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz yerler arasında.” dedi.
Girlevik Şelalesi, Erzincan’ın çevresindeki iller Erzurum, Elazığ, Tuceli, Malatya ve Sivas’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Asırlık değirmen, teknolojiye direniyorAsırlık değirmen, teknolojiye direniyor
Pamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportajPamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportaj
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte acı olay... Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Başkentte sabaha karşı acı olay...

Arjantin'de yeni hükümetin ilk hedefi belli oldu

Arjantin'de yeni hükümetin ilk hedefi belli oldu

Marmara Denizi'nde balık avı denetimi! 13 ton balığa el kondu

Tam 13 ton! Hepsine el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.