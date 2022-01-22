HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Girlevik Şelalesi tamamen buz tuttu, 2 metrelik sarkıklar oluştu

Girlevik Şelalesi tamamen buz tuttu, 2 metrelik sarkıklar oluştu

22.01.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde soğuk havalar etkili olurken, yurdun çeşitli yerlerinden manzaralar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Erzincan'da yaşandı. Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Girlevik Şelalesi tamamen buz tuttu, 2 metrelik sarkıklar oluştu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi.

Son dakika: İstanbul kar yağışında son durum! 5 gün boyunca etkili olacak, bu gece ve yarına dikkat! Meteorolojiden son hava durumu tahminleriSon dakika: İstanbul kar yağışında son durum! 5 gün boyunca etkili olacak, bu gece ve yarına dikkat! Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

19edf667-ae8c-47f5-aaf8-8f63c34c2d15

b408620b-782c-468f-9819-6ee122d22e79

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Eşine az rastlanılacak olay! En son 2006'da gerçekleşmiştiEşine az rastlanılacak olay! En son 2006'da gerçekleşmişti
Anahtar Kelimeler:
hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.