HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Girlevik Şelalesi tamamen dondu

Girlevik Şelalesi tamamen dondu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

Erzincan'ın doğal güzelliği Girlevik Şelalesi, dondurucu soğukların ardından kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor. Eksi 18 derece sıcaklıkla savaşan Erzincanlılar, bir yandan da doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarma fırsatı buluyor. Kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Şelalesi, soğuktan tamamen dondu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelalede oluşan 6-7 metrelik buz sarkıtları, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Yazın serin havası ve etrafındaki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise çevresindeki kar ve oluşan buz sarkıtlarıyla dikkati çeken şelaleyi ziyarete gelenler, bol bol fotoğraf çekip manzaranın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Vahide Bilgiç, AA muhabirine, donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşturan şelaleyi Ankara'dan görmeye geldiklerini söyledi.

Şelalenin doğal güzelliğini internetten gördüklerini ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Manzarayı yakından gördüğümüzde hayran kaldık. İnanılmaz güzel. Buz sarkıtlarının şelaleye ayrı bir güzellik katacağını tahmin etmiştik ancak bizleri bu kadar etkileyebileceğini düşünmemiştik. Herkese bu eşsiz manzarayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Fırsat buldukça buraları yeniden görmeye gelmeyi düşünüyoruz."

'BU DOĞAL GÜZELLİKLERİN YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR'

Mehmet Ali Doru ise bölgede son günlerde dondurucu soğukların yaşandığına işaret etti.

Kış mevsiminin de kendine özgü güzellikleri beraberinde getirdiğini anlatan Doru, "Aşırı soğukların tabiatta bıraktığı izleri ve doğal güzelliği yerinde gelip görmek istedik. Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel. Bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi gerekir." dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Bengül Sima da şelalenin her mevsim ayrı güzellikte manzaralar sunduğunu belirterek, gezginleri bölgeyi keşfetmeye davet etti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
O kent Şubat ayında da mest ediyorO kent Şubat ayında da mest ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Girlevik Şelalesi Erzincan şelale

En Çok Okunan Haberler

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patara Antik Kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Günümüze kadar ulaşmış! Tarih sarmalı kesintisiz devam ediyor

'Benden az çalışıyorsun' deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı

'Benden az çalışıyorsun' dedi boğazını kesti! Flaş gelişme

Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı

O kent Şubat ayında da mest ediyor

Küp şekerin içinden çıktı! 'İyi ki çayın içine atmamışım'

Küp şekerin içinden çıktı!

Araban'da 10 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağışı

10 yıl sonra kar sevinci yaşadılar

Aç kurt sürüsü köpeği parçaladı

Aç kurt sürüsü köpeği parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.