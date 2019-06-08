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Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, bayram tatili dolayısıyla kente gelen çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı oldu - Ziyaretçilerden Emel Çatak: - "Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor. Manzarası çok güzel. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen suları ve serin havası ile bayram dolayısıyla kente gelen tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Sıcaklıkların artmasıyla serin yerleri tercih eden vatandaşlar, Girlevik Şelalesi ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak bayram tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tatili dolaysıyla Yalova'dan Erzincan'a geldiklerini belirten Emel Çatak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Harun Çatak ile Girlevik Şelalesi'nin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Çatak, tatilinin çok güzel geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Şelale tamamen doğal ve yeşilliği ile çok güzel ortam sunuyor. Keşke bu tatil bitmeseydi. Ben Erzincanlı değilim ancak burayı çok sevdim. İnşallah şelalenin bu doğal güzelliği muhafaza edilir. Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor. Manzarası çok güzel. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

Harun Çatak ise bayram tatilini geçirmek için Erzincan'a geldiklerini aktararak "Ramazan Bayramı'mız çok güzel geçiyor. Girlevik Şelalesi Erzincan'da görülüp gezilmesi gereken en önemli yerlerden biri. Burası gerçekten doğal bir güzelliğe sahip. Serin ve esintili bir yer. Ben herkesin burayı mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Nazif Bilyay ise şelalenin doğal güzelliğine vurgu yaparak "Erzincan Girlevik Şelalesi doğunun en güzel şalelerinden biri. Burada yeşillikler arasında çok muazzam bir su akışı var. Özellikle yaz aylarında sık aralıklarla buraya gelip mutlaka gezeriz. Burası ayrı bir serinlik veriyor. Şimdi ise bayram dolayısıyla gelen misafirlerimizi burada gezdiriyoruz. Misafirlerimiz burayı görünce hayran kaldılar. Onlarla birlikte burada güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

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