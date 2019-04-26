Girne Amerikan Üniversitesi Kızıltepe’de öğrencilerle buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle buluştu.

Girne Amerikan Üniversitesi Kızıltepe’de üniversiteye hazırlanan öğrencilerle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe, Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Leyla Biçer, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mustafa Güzel, neyzen ve yazar Hakan Mengüç, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Girne Amerikan Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin tanıtımlarının yapıldığı program daha sonra Hakan Mengüç’ün konferansı ile devam etti.

Program hakkında bilgi veren Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal, öğrencilerle buluştuklarını ve onların sınav streslerini azaltmanın yollarını aradıklarını söyledi. Erdal, "Başarıya giden hikayeyi anlatıyoruz. Bunu da Hakan beyle birlikte yapıyoruz. Gerek yazmış olduğu kitaplar gerek sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla hem öğrencilerin hem de velilerin dikkatini çeken isimlerin bir tanesi, özelikle çizdiği hikaye kitapları sebebiyle onları öğrencilerle buluşturmak istedik. Şu anda Mardin Kızıltepe’de 22’nci ilimizdeyiz. Girne Amerikan Üniversitesi’nde 18 bin öğrenci var, ada genelinde 100 bin öğrenci bulunuyor. Kıbrıs’ta öğrenci olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık" dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mustafa Güzel de, Mardin’de kendileri için önemli olan Kızıltepe ilçesinde bulunduklarını ve burada öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlik, Hakan Mengüç’ün konferansı ile devam etti.