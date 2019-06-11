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Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası başarıyla tamamlandı. İzmir-Ercan hattında uçan özel bir şirkete ait yolcu uçağının Girne yakınlarında tehlike sinyali vermesinin ardından zorunlu iniş yaptığı 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yürütülen arama kurtarma faaliyeti canlandırıldı. Uçaktaki yaralılar helikopterle kurtarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, "KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, kara suları veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." dedi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı öncesinde KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında basın brifingi verildi.
Brifingi veren Tuğgeneral Algan, konuşmasına, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin bu yıl hayatını kaybeden annesi Kezban Gönyeli'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.
Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Algan, bunun için yakın koordinasyon ve iş birliği halinde 24 saat esasıyla görev yapacak profesyonelce yetişen personele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'nin, en batıda Erenköy, Güzelyurt, doğuda Gazimağusa ve kuzeyi de dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava sahasında ise Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi.
KKTC tarafından Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi'nin, 26 Mart 2003'te faaliyete geçirildiğini hatırlatan Algan, 26 Mart 2003'ten bugüne kadar Gazimağusa bölgesinde 32, Girne bölgesinde 48, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 4 olmak üzere 90 arama kurtarma görevi icra edildiğini anımsattı.
Tevfik Algan, tatbikatın, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye ve KKTC'nin imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kara ve deniz olmak üzere 2 safhada 3 senaryo kapsamında yapılacağını kaydetti.
Tatbikatın kara safhasının bugün Girne'de, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa açıklarında yapılacağını aktaran Algan, şu bilgileri verdi:
"Tatbikatın ilk safhası olan kara safhasında, Girne 101 Evler bölgesinde, KKTC hava sahasında İzmir-Ercan yolcu uçağının kaza geçirmesi sonucunda tehlike sinyali vermesi üzerine ilgili unsurların katılımıyla arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecektir. Tatbikatın ikinci safhası olan deniz safhasında, Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında, Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde, seyir halindeki bir ticari yat ile düzensiz göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yardım çağrısının yapılması ve tehlike sinyalinin verilmesi üzerine görevlendirilen unsurlar tarafından arama kurtarma faaliyetleri yapılacaktır."
Algan, tatbikatın üçüncü senaryosu kapsamında ise KKTC kara sularında Gazimağusa açıklarında, İzmir'den Kalecik'e gelen akaryakıt tankeri ile kuru yük gemisinin çarpışmasının ardından yardım çağrısında bulunulmasının ele alınacağını belirtti.
Tatbikata Türkiye ve KKTC'den kurum ve kuruluşların katılacağını söyleyen Algan, "Arama kurtarma harekatı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece gündüz, kara suları veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." diye konuştu.
Tuğgeneral Algan ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye, brifing öncesinde tatbikat anısına hediye takdim etti.
Brifinge, KKTC ve Türkiye'den askeri yetkililer ile Caner Gönyeli'nin kızları ve kardeşleri de katıldı. (AA)
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı tatbikat

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