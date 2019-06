Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, "KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, kara suları veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." dedi.

Tatbikata Türkiye ve KKTC'den kurum ve kuruluşların katılacağını söyleyen Algan, "Arama kurtarma harekatı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece gündüz, kara suları veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." diye konuştu.