HABER

Girne patlama sonrası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi. Çevredeki binaların duvarlarında oyukların oluştuğu, camların kırıldığı patlama nedeniyle kuşların da parçalandığı görüldü.
Girne’nin Çatalköy bölgesinde gece saat 01.30 sıralarında Girne Acapulco Kavşağı yakınlarındaki askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Bir otel güvenlik nedeni ile boşaltılırken, bölgede patlamaların ardından büyük panik yaşandı. Patlamalar sırasında bölgedeki otellere ve yerleşim yerlerine de mühimmat parçaları sıçradı.
Patlama seslerinin Lefkoşa’dan da duyulduğu olay yeri görüntülendi. Patlamanın yakınlarında bulunan otelin camlarının kırıldığı görüntülerde, çevre binalara çeşitli mühimmatların isabet ettiği ve duvarlarda oyuklar oluştuğu görüldü. Patlamanın etkisiyle kuşların da parçalandığı görüldü.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
İstanbul'da trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladıİstanbul'da trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
Tersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtıTersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Kocaeli Valiliği'nden 'imam hatip okuluna kayıt baskısı' iddiasına açıklama

"Ya İmam Hatibe Ya Evinize" başlıklı habere Valilik'ten yanıt!

Van'da PKK operasyonu! Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL

Şans Topu'nda devir!

Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Kazanan yok!

Kazanan çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.