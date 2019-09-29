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Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

’Alzheimer Olabilir Miyim?’ adlı panelde konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof.

’Alzheimer Olabilir Miyim?’ adlı panelde konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Avrupa Birliği’nin hazırladığı raporda Alzheimer hastalığının geleceğin ilk beş sorunu arasında yer aldığını vurguladı.
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Girne Ada Lions Kulübü ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü tarafından Girne Amerikan Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ adlı panel düzenlendi. Açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Uzman Dr. Nüket Vural‘ın yaptığı panele, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz, Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay’ın yanı sıra akademisyenler, uzmanlar ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Panelin açılışında söz alan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz, Alzheimer hastalığını gündeme getirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen panelin katılımcılarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın da çağımızın hastalığı Alzheimer’a dikkat çekmek için düzenlenen panele ev sahipliği yapan Girne Üniversitesi’ne, başta Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a, organizasyonda katkısı bulunanlara ve konuşmacılara ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.

Alzheimer giderek artıyor
KKTC Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Alev Ulubay, Alzheimer’ın hastasının yanı sıra ailesini de büyük sıkıntıya sokan, erken teşhis edilmediği durumlarda daha büyük sorunlara yol açan ve görülme sıklığı artan bir hastalık olduğunu vurguladı.
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da Alzheimer’ı çağımızın hastalığından da öte sorunu olarak gördüğünü ifade ederek, Avrupa Birliği’nin amaca yönelik araştırma ve inovatif gelecekteki etkinlikleri kapsamında Aralık 2018’de yayımladığı, geleceğin sorunlarını ve çözümlerini içeren raporunda, Alzheimer hastalığının, 5 ana başlıktan biri olarak yer aldığına dikkat çekti. Üniversitelerin görevinin akademik eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk bilinciyle topluma hizmet vermek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya her zaman açık olduklarını ifade ederek, panel için böyle önemli bir konuyu ele alan Lions kulüplerini kutladı.

Hastalıkla birlikte zihinsel yeteneklerde bozulmalar görülüyor
Panelde ilk konuşmayı yapan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Pınar Gelener, “Unutkanlık nedir? Her unutkanlık Alzheimer hastalığı mıdır?” başlıklı konuşmasında popüler kullanımı demans olan bunamanın bir bulgular topluluğu olduğunu ifade etti. Hastalıkla birlikte zihinsel yeteneklerde birden çok alanda bozulma görüldüğünü kaydeden Yrd. Doç. Dr. Gelener, motor, yürütücü işlevler, davranışsal belirtiler, günlük yaşam aktiviteleri gibi farklı başlıklarda konuya ilişkin çeşitli örnekler verdi. En sık ve ilerleyici demans sebebinin Alzheimer olduğunu belirten Gelener, hastalığın sebeplerini sıralayarak, yaşlanma ve yaşla ilgili unutkanlık ile Alzheimer arasındaki farkı anlattı. Son dönemde çok duyulan nöroplastisite kavramına da değinen Gelener, daha güçlü bir hafıza için fiziksel, zihinsel ve sosyal aktivitelerin özellikle yaş ilerledikçe yapılmasının önemine değindi.

Fiziksel ve zihinsel aktiviteler gibi koruyucu faktörler konuşuldu
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Senem Ertuğrul Mut da, “Alzheimer hastalığı nedir ve nasıl tanı konulur” başlıklı sunumunda semptomların nasıl ortaya çıktığını anlattı ve dünyada 27 milyon kişinin bu hastalıktan etkilenmiş olduğunu vurguladı. Teşhis koyma aşamalarını ve yöntemlerini detaylı olarak anlatan Doç. Dr. Mut, risk faktörlerine de değindi. Mut, konuşmasının sonunda antioksidanlar, yüksek eğitim düzeyi, östrojen kullanımı, Akdeniz diyeti, fiziksel ve zihinsel aktiviteler gibi koruyucu faktörlere de değindi.

Hastalık evresinde iletişim kurma yolları anlatıldı
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Uzman Dr. Güler Özkula ise "Alzheimer’ın Davranışsal Belirtileri ve Hasta Yakınlarına Yansıması" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Öncelikle hastayı anlamanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Özkula, bakım veren kişilerin hasta ile kuracakları iletişimde izlemeleri gereken yolları hastalığın evrelerine göre farklı örneklerle anlattı. Alzheimer hastalarının birden fazla konuyu takip edemediğini hatırlatan Özkula, hastaların endişe ve öfkesini arttıran davranışlardan örnekler de sundu. Özkula, hastaya kendisini güvende hissettiren ve rahatsızlık anında dikkat dağıtıcı yönlendirmelerin faydasına vurgu yaptı ve son olarak bakım verenin bakımı hakkında önemli hatırlatmalarda bulundu.
Mağusa Yaşam Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Suzan Yalınkaya da, "Alzheimer Hastalığının Onaylı ve Güncel Tedavileri" konulu sunumunda öncelikle hastalığın evrelerini detaylı bir şekilde örneklendirdi. Uzm. Dr. Yalınkaya, güncel tedavi yöntemlerini ve bu konudaki son gelişmeleri de katılımcılara aktardı.
Panelin sonunda geçilen soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı. Panele yoğun ilgi gösteren katılımcılar bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı yaptığını vurgulayarak devam etmesini istediklerini belirttiler.

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli

Girne Üniversitesi’nde ’Alzheimer Olabilir Miyim?’ paneli
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