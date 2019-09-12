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Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 03:46 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Girne'nin doğusunda askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir" - "Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse Polis Genel Müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz" - "Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte yangın çıktığını ve patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Girne'nin doğusunda askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir." bilgisini verdi.

Patlamalar sonrasındaki çalışmalara da değinen Özersay, "Gerek askeri yetkililerimiz gerekse Polis Genel Müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne KKTC patlama

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