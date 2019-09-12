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Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 04:58 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Girne'nin doğusunda askeri bölge içerisindeki cephanelikte çıkan yangın ve meydana gelen patlamalar nedeniyle bölge izole edildi soğutmaya bırakıldı" - "Bölgede herhangi bir riskli durum söz konusu değil, olay yerine yakın bir otelin tedbir amaçlı boşaltılmasına da gerek kalmadı. Arapköy sakinleri ise evlerine dönmeye başladı" - "Patlama öncesi cephanelik yakınında bir yangın çıktığı belirtiliyor, çevredeki kamera görüntüleri incelenerek yetkililer olayın nedenini kesinleştirecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki cephanelikte çıkan yangın ve sonrasındaki patlamalar nedeniyle bölgenin izole edilerek soğutmaya bırakıldığını, şu anda herhangi bir riskli durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Özersay, yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Girne'nin doğusunda askeri bölge içerisindeki cephanelikte çıkan yangın ve meydana gelen patlamalar nedeniyle bölge izole edildi soğutmaya bırakıldı. Bölgede şu an herhangi bir riskli durum söz konusu değil, olay yerine yakın bir otelin tedbir amaçlı boşaltılmasına da gerek kalmadı, sadece tatili bitip sabah uçuşu bulunan turistlerin havaalanına intikal ettirilmesi konusunda gerekli organizasyonu yapıyoruz. Olayın ilk paniğiyle yangının genişleme ihtimaline karşı evlerini boşaltan Arapköy sakinleri ise evlerine dönmeye başladı. Olayda askeri ve sivil anlamda bir can kaybı yok, sadece cam kırıkları ve panikte koşarken ayak burkulması gibi bazı basit yaralanmalar söz konusu."

Yangın ve patlamanın nedeni konusunda ise Özersay, "Patlama öncesi cephanelik yakınında bir yangın çıktığı belirtiliyor, çevredeki kamera görüntüleri incelenerek yetkililer olayın nedenini kesinleştirecektir, şu anda bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne KKTC patlama

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