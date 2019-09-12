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Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 06:36 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici" - Başbakan Ersin Tatar da halka soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Patlamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.

- "Endişe edecek bir durum yok"

Olayda bazı yaralanmaların yaşandığı ve patlamaların azaldığına işaret eden Akıncı, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı.

Olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral veren Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde havalimanına götürülebileceğini vurguladı.

- Başbakan Tatar'dan soğukkanlılık mesajı

Başbakan Ersin Tatar da patlamaların kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve soğukkanlı olmaya çağırdı.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının önemine işaret eden Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi.

- Kriz masası oluşturuldu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da denize yakın bir yerde bulunan askeri cephanelikteki içten içe devam eden patlamaların azaldığını kaydetti. Özersay, şöyle devam etti:

“Bir kriz masası da oluşturulmuş durumdadır. Daha önce Türkiye’de de buna benzer cephanelik patlamalarında olduğu gibi, bölge izole edilip kendi içerisinde patlamaya ve soğumaya bırakılıyor. Bu gibi durumlarda patlama olan bölgeye çok fazla bir müdahale edilemiyor. Burada da aynı yöntem takip ediliyor. Etraf izole edilmiş durumda, bekliyoruz şu anda. Patlamalar önemli ölçüde azalmış durumdadır.”

İlk patlamalar sırasında, oluşan kısa süreli panikte merdivenlerdeki koşuşturmayla ayağını burkan, düşen ve cam kırıklarından hafif bir şekilde yaralanan az sayıda kişinin olduğunu aktaran Özersay, bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildiğini söyledi.

Olayın hemen ardından patlama noktasına yakın beş yıldızlı bir otelin boşaltıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurgulayan Özersay, burada iki bin civarında turistin bulunduğunu ifade etti.

Yangının önce cephaneliğin yakınında çıktığı bilgisini de veren Özersay, olayın nedeniyle ilgili tüm tespitlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

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Girne KKTC Mustafa Akıncı

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